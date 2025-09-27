S�b, 27 de Setembro

SPATEN FIGHT NIGHT

Wanderlei Silva x Popó: horário e onde assistir ao vivo a luta

Spaten Fight Night 2, que contará com outras três lutas, acontece a partir das 20h deste sábado

Wanderlei Silva x Popó no Spaten Fight Night 2Wanderlei Silva x Popó no Spaten Fight Night 2 - Foto: Divulgação/Spaten fight Night

Acontece neste sábado, dia 27 de setembro, o Spaten Fight Night 2, em São Paulo. O evento contará com quatro lutas e terá como card principal um confronto entre duas lendas brasileiras dos esportes de combate: Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas. O duelo é oficial, regulado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB).

Quando será o Spaten Fight Night 2?
O Spaten Fight Night 2 acontece neste sábado, dia 27 de setembro.

Qual horário do Spaten Fight Night 2?
O evento começa a partir de 20h de sábado, 27 de setembro, com o card preliminar.

Onde assistir ao Spaten Fight Night 2?
O evento será transmitido pelo na íntegra pelo canal Combate, a partir das 20h (de Brasília). O sportv3 transmite as duas primeiras lutas da noite, enquanto a TV Globo transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do Estrela da Casa.

Quais são as lutas do Spaten Fight Night 2?

