Wanderlei Silva x Popó: horário e onde assistir ao vivo a luta
Spaten Fight Night 2, que contará com outras três lutas, acontece a partir das 20h deste sábado
Acontece neste sábado, dia 27 de setembro, o Spaten Fight Night 2, em São Paulo. O evento contará com quatro lutas e terá como card principal um confronto entre duas lendas brasileiras dos esportes de combate: Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas. O duelo é oficial, regulado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB).
Quando será o Spaten Fight Night 2?
O Spaten Fight Night 2 acontece neste sábado, dia 27 de setembro.
Leia também
• Popó substitui Belfort e enfrenta Wanderlei Silva no Spaten Fight Night
• Popó aceita desafio de Pablo Marçal durante luta entre Jake Paul e Tyson: "Vou arrebentá-lo"
Qual horário do Spaten Fight Night 2?
O evento começa a partir de 20h de sábado, 27 de setembro, com o card preliminar.
Onde assistir ao Spaten Fight Night 2?
O evento será transmitido pelo na íntegra pelo canal Combate, a partir das 20h (de Brasília). O sportv3 transmite as duas primeiras lutas da noite, enquanto a TV Globo transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do Estrela da Casa.
Quais são as lutas do Spaten Fight Night 2?
- Wanderlei Silva x Popó Freitas (Boxe)
- Peso-leve (até 61kg): Beatriz Ferreira x Maira Moneo (Boxe)
- Peso-super-médio (até 74kg): Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão (Boxe)
- Peso-pena (até 66kg): Thiago Manchinha x Wanderson Barcellos (MMA)