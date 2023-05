Wanderley "Holyfield" vence atleta da casa e vai à final do Mundial de boxe

A- A+

Com a vitória de Wanderley "Holyfield" Pereira (75kg), nesta sexta-feira (12), na semifinal do Campeonato Mundial de Boxe Olímpico, em Tashkent, no Uzbequistão, sobre o anfitrião Alokhon Abdullaev. O Brasil se aproxima do segundo ouro entre os homens. Em mundiais, a delegação subiu no lugar mais alto do pódio apenas em 2011, com o baiano Éverton Lopes.

O combate começou muito igualado e estudado. Wanderley e Abdullaev iniciaram trocando um bom número de golpes. Ainda assim, o dono da casa teve um pouco mais de volume e ganhou a vantagem de três dos cinco juízes no primeiro assalto. No round seguinte, Holyfield assumiu mais o protagonismo e assumiu o centro do ringue. Dessa maneira, passou a ser mais perigoso e efetivo. Apostando nas fintas, o baiano passou a encontrar bons golpes no corpo do adversário.

Basicamente empatados, os pugilistas foram para o último round. Adotando a mesma postura do round anterior, Wanderley parecia muito confortável no quadrilatéro, o baiano encontrou muito golpes no contra-ataque e ao soar do último gongo já sabia que teria o braço levantado. Com o placar de 4:1, Holyfield venceu por decisão dos juízes.

A final dos Médios (75kg) será contra o cubano Yoenlis Martinez, medalha de ouro na edição do mundial de 2021. O confronto acontece neste sábado (13), às 09h45, com transmissão do Canal Olímpico.

Wanderson fica com o bronze

Outro brasileiro presente nas semifinais foi Wanderson "Shuga" Oliveira (71kg). O carioca foi derrotado pelo também dono da casa, o uzbeque Saidjamshid Jafarov. Por decisão dividida, pelo placar de 4:1, Shuga encerra sua melhor campanha em mundiais e garante a primeira medalha.

