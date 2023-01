Wanderson relata felicidade ao marcar em casa e já pensa no próximo confronto

A- A+

Autor de dois gols da goleada do Sport por 6x1 contra o Belo Jardim pelo Campeonato Pernambucano 2023, o atacante Wanderson destacou em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (25), a importância de marcar seus primeiros gols diante da torcida rubro-negra, além de projetar o próximo desafio, diante do Retrô, no próximo sábado (28), também pelo Estadual.

O camisa 77 do Leão da Ilha marcou seu primeiro gol na partida e o quarto do Sport, um minuto depois de ter sido acionado pelo treinador Enderson Moreira. E logo na sequência foi o responsável por balançar as redes adversárias pela quinta vez no jogo. E falou um pouco da sensação que foi marcar seus primeiros gols na Ilha do Retiro.

"Eu tava precisando desses gols para dar confiança. Eu venho fazendo meu trabalho desde o ano passado. Todos os jogos que eu entro em campo, procuro dar meu máximo, fazer gols, ajudar a equipe e fui feliz nesse jogo ai, meus primeiros gols aqui na Ilha do Retiro, fiquei muito feliz pelos gols e ter ajudado nossa equipe".

Quando questionado sobre a intensa sequência de jogos que o Rubro-negro enfrentará nos próximos dias, o atleta destacou o trabalho feito antes da temporada começar.

"A gente está bem preparado, tanto psicologicamente, como fisicamente. Fizemos um trabalho muito bem feito pelos professores na pré-temporada. Porque eles já estavam visando essa sequência de jogos, que teria um jogo atrás do outro. Espero que a gente continue progredindo".

Sobre a próxima partida contra o Retrô, que é o atual vice-campeão e vice-líder do Pernambucano 2023, o ponta reiterou a importância de entrar ligado nas partidas.

"Acho que a expectativa é a mesma do jogo passado. De estar dando o nosso melhor dentro de campo, de estar conquistando os três pontos, independente que esteja em primeiro ou segundo na tabela, ou quem está em último, a gente vai entrar focado da mesma maneira, buscando dar o nosso máximo e os três pontos".

