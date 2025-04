Wanna Brito bate recorde mundial no arremesso de peso paralímpico

A- A+

A amapaense Wanna Brito deu mais uma prova de que é um dos grandes nomes do atletismo brasileiro paralímpico na atualidade ao estabelecer o novo recorde mundial da prova de arremesso de peso da classe F32 (paralisia cerebral), nesta quarta-feira (23) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, durante a segunda fase do Desafio Brasil de Atletismo.

Wanna Brito conseguiu o feito com um lançamento de 8,18 metros, três centímetros a mais do que os 8,15 metros que a própria amapaense alcançou na Primeira Fase do evento, realizada no último domingo (20) também no Centro de Treinamento Paralímpico, e com os quais já havia estabelecido um novo recorde mundial.

Desafio Brasil Paralímpico tem segundo recorde mundial de amapaense Wanna Brito após três dias



A atleta obteve a marca de 8,18m, três centímetros a mais do que os 8,15m que ela alcançou na primeira se do evento. A competição teve ainda o recorde das Américas, batido pelo… pic.twitter.com/mqNTJDwNcW — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) April 23, 2025

“Essa marca já saía desde o ano passado, só que em treinos. Nunca em competição. Acho que, talvez por estar muito à vontade, ela está saindo agora. Depois de Paris [Jogos Paralímpicos], tudo de bom e de ruim já aconteceu e isso me deu muita experiência. Agora está mais fácil”, afirmou a atleta.

No arremesso de peso, Wanna já conquistou uma medalha de ouro no Mundial de Kobe (Japão), em maio de 2024, e uma prata nos Jogos Paralímpicos de Paris, no segundo semestre do mesmo ano.

