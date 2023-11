A- A+

Futebol Internacional Warren Zaïre-Emery não jogará mais em 2023 devido a lesão no tornozelo, anuncia PSG Atleta sofreu lesão em sua primeira partida com a camisa da seleção francesa

O jovem meio-campista do Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, que no sábado sofreu uma "entorse de grau médio no tornozelo direito" durante sua primeira partida pela seleção francesa, contra Gibraltar (a goleada avassaladora de 14x0), não voltará a jogar em 2023, anunciou seu clube nesta segunda-feira (20).

Warren Zaïre-Emery, que se machucou ao marcar seu primeiro gol com a camisa da França, não jogará até "as férias de inverno", disse o PSG em um comunicado.

A equipe parisiense, liderada por Luis Enrique, terá assim de procurar alternativas para o seu jovem talento de 17 anos antes dos próximos dois jogos decisivos da Liga dos Campeões, contra Newcastle e Borussia Dortmund.

'WZE' também perderá pelo menos cinco jogos da Ligue 1 antes de retornar aos gramados em 2024.

Novo prodígio dos Blues, Warren Zaïre-Emery se lesionou no momento em que marcou o terceiro gol da França na goleada sobre a seleção de Gibraltar, aos 16 minutos de jogo, após uma entrada dura do zagueiro adversário, Ethan Santos, que acabou sendo expulso em seguida.

