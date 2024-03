A- A+

NBA Warriors se reabilitam de revés para o Boston com bela exibição diante dos Bucks Na partida, Curry foi o destaque do time, marcando 29 pontos

Com uma atuação de gala de Stephen Curry, o Golden State Warriors não tomou conhecimento do Milwaukee Bucks na madrugada desta quinta-feira, e atropelou o rival na quadra ao impor um placar de 125 a 90. A grande exibição serviu para reabilitar a equipe da incrível derrota para o Boston Celtics (140 a 88).



Ao converter seis cestas de três, Stephen Curry foi o nome da partida. Ele desarticulou a defesa adversária e conseguiu ser efetivo ao partir para os arremessos ajudando o seu time a esticar a sua boa fase.



A boa atuação rendeu elogios dos companheiros que pegaram uma carona na sua performance na construção do placar. "Ele é um grande jogador e é muito difícil de defender seus avanços e jogadas"" afirmou Jackson-Davis.



Na partida, Curry fez 29 pontos, pegou oito rebotes e deu cinco assistências. Ele teve a importante ajuda de Jonathan Kuminga, que anotou 20 pontos e dividiu a tarefa de arriscar os arremessos com um bom aproveitamento.



Recuperado de uma tendinite, Gianis Antetokounmpo retornou ao Milwaukee Bucks, marcou 23 pontos, mas não conseguiu impedir o revés diante de um rival tão inspirado. "Cometemos alguns erros, mas o time deles demonstrou muita eficiência e mereceu o resultado", disse.



Com a vitória, os Warriors ensaiam uma arrancada para chegar à zona de classificação e ocupam o nono lugar na Conferência Oeste Já os Bucks, apesar da derrota, só estão atrás do Boston Celtics na Conferência Leste.



Também pela rodada desta quinta-feira, o Los Angeles Lakers tropeçou ao perder, em casa, para o Sacramento Kings por 130 a 120. O resultado complica o seu objetivo de classificação, já que o time é décimo colocado na Conferência Oeste.



O pior, porém, é a possibilidade de perder LeBron James para os próximos compromissos. Ele deixou a quadra mancando, reclamando de dores no tornozelo esquerdo, e logo iniciou tratamento.



"Ele vai passar por um processo de avaliação. Tenho certeza que vai haver um



atualização mais tarde para termos uma noção do que aconteceu", disse o técnico do Lakers, Darvin Ham, na entrevista coletiva.



Mas se o Lakers está em situação preocupante na tabela, a vitória fora de casa deu um gás ao Sacramento Kings, sétimo na Conferência Oeste. Com 44 pontos assinalados, De’Aaron Fox foi o cestinha do duelo e liderou a equipe. "Fizemos uma grande partida e estamos vivos na luta pela classificação", comentou o atleta.



O Atlanta Hawks também teve o que comemorar nesta madrugada ao superar o Cleveland Cavaliers por 112 a 101 jogando sob o apoio de sua torcida. Bogdan Bogdanovic e Saddique Bey marcaram 23 pontos cada. A equipe ainda teve a contribuição de Clint Capela, que pegou nove rebotes.



Em relação à classificação, o time ainda precisa se recuperar, pois está em décimo lugar na Conferência Leste. Em uma situação mais tranquila, o Cleveland Cavaliers é o terceiro colocado.



Confira os resultados desta quarta-feira (6):



Washington Wizards 109 x 119 Orlando Magic



Atlanta Hawks 112 x 101 Cleveland Cavaliers



Philadelphia 76ers 109 x 115 Memphis Grizzlies



Houston Rockets 116 x 122 Los Angeles Clippers



Utah Jazz 117 x 119 Chicago Bulls



Golden State Warriors 125 x 90 Milwaukee Bucks



Portland Trail Blazers 120 x 128 Oklahoma City Thunder



Los Angeles Lakers 120 x 130 Sacramento Kings



Acompanhe os jogos de quinta-feira (7):



Detroit Pistons x Brooklyn Nets



Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves



Dallas Mavericks x Miami Heat



Phoenix Suns x Toronto Raptors



Denver Nuggets x Boston Celtics



Golden State Warriors x Chicago Bulls



Sacramento Kings x San Antonio Spurs

