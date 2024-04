Warriors perdem dos Kings e são eliminados na NBA; Lakers avançam aos playoffs

A- A+

O play-in da NBA, a repescagem que vale as últimas vagas nos playoffs, começou com decepção, na noite desta terça-feira (16). Dominante nos últimos anos, o Golden State Warriors frustrou seus fãs ao ser eliminado logo em sua primeira partida, contra o Sacramento Kings. Já o Los Angeles Lakers venceu fora de casa e confirmou seu lugar nos playoffs.



Jogando em Sacramento, os Warriors foram superados pelo placar de 118 a 94, em jogo único. A equipe da Califórnia precisava vencer para seguir viva no play-in. A derrota causou a eliminação precoce dos Warriors, que não entrarão mais em quadra nesta edição do campeonato.



A dolorosa derrota pode significar o fim de uma vitoriosa geração dos Warriors, liderada por Stephen Curry, que formou dupla incrível com Klay Thompson nos melhores momentos da equipe, entre 2015 e 2019, quando disputaram cinco finais consecutivas na NBA. O time foi campeão em 2015, 2017, 2018 e também em 2022, todos sob o comando do técnico Steve Kerr.



A grande dúvida recai sobre Thompson, que não tem futuro garantido na equipe para a próxima temporada. Outros jogadores, como Draymond Green, Andrew Wiggins e Chris Paul, também podem sair em razão dos altos salários e do rendimento abaixo do esperado. Curry é considerado intocável, como um dos maiores astros da atualidade na NBA.



Em tom de desabafo, ele lamentou o possível desmanche do time para a próxima temporada. "Nunca poderei me ver sem os dois", comentou Curry, em referência a Thompson e Green. "Entendo que as coisas mudam e que não vamos jogar juntos para sempre, mas vivemos muitas coisas juntos e sei que eles querem ganhar e eu também. Isso é tudo o que importa para mim", acrescentou.



Na noite desta terça, Thompson apresentou uma de suas piores performances da temporada, errando todos os 10 chutes que tentou O jogador terminou a partida zerado em pontuação, em 31 minutos em quadra. O destaque do time, como de costume, foi Curry, com 22 pontos.



Do outro lado, os Kings dominaram os visitantes com os 32 pontos de Keegan Murray, os 24 de De'Aaron Fox e o "double-double" de Domantas Sabonis, autor de 16 pontos e 12 rebotes.



Com a vitória, os Kings avançaram no play-in, precisando de mais uma vitória para entrar nos playoffs. A próxima partida será contra o New Orleans Pelicans, derrotado pelos Lakers na noite desta terça (16).



LAKERS ENTRAM NOS PLAYOFFS



Por ter terminado a temporada regular em posição mais favorável na tabela, o Los Angeles Lakers só precisou vencer uma partida para confirmar sua presença nos playoffs. O time de LeBron James assegurou a sétima vaga no mata-mata e terá pela frente o Denver Nuggets, atual campeão da NBA.

LeBron James comemora classificação dos Lakers. Foto: Jeff Haynes / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP.

Fora de casa, os Lakers derrotaram os Pelicans por 110 a 106. A vitória foi comandada pelo trio formado por LeBron (23 pontos e nove assistências), Anthony Davis (20 pontos e 15 rebotes) e D'Angelo Russell (21 pontos e seis assistências). Mas o cestinha da partida foi Zion Williamson, que anotou 40 pontos e 11 rebotes para os Pelicans.



Confira os resultados da noite desta terça-feira (1¨):



New Orleans Pelicans 106 110 Los Angeles Lakers



Sacramento Kings 118 x 94 Golden State Warriors



Acompanhe os jogos desta quarta-feira (17):



Philadelphia 76ers x Miami Heat



Chicago Bulls x Atlanta Hawks

