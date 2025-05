A- A+

NBA Warriors superam Rockets nos playoffs e Pacers abrem semi com vitória sobre Cavaliers na NBA Nesta segunda (5) é a vez de Boston Celtics x New York Knicks e Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets se enfrentarem pelas semifinais

O Golden State Warriors, enfim, confirmou a sua participação nas semifinais da Conferência Oeste da NBA neste domingo (4). Em um jogo decisivo pelo sétimo confronto da série de playoffs, a franquia de São Francisco contou com uma bela atuação de Buddy Hield para superar o Houston Rockets por 103 a 89 em um Toyota Center lotado.



Com o objetivo cumprido, os comandados do técnico Steve Kerr miram agora o seu próximo objetivo dentro da competição. Na próxima série de confrontos eliminatórios, a equipe vai ter pela frente o Minnesota Timberwolves.



Melhor em quadra, o ala-armador teve a pontaria calibrada, acertou nove dos 11 arremessos de cestas triplas e terminou o duelo com 33 pontos assinalados. Desta vez como coadjuvante de luxo, Stephen Curry (22) contribuiu para o resultado ao pegar dez rebotes e dar sete assistências.

"Passei os últimos dois dias envergonhado pela minha atuação no último jogo. Tinha de ser mais intenso. Acho que consegui isso e ofereci aos meus companheiros o algo a mais em quadra", afirmou o jogador que foi autor de 16 pontos, seis rebotes e cinco assistências.



O técnico Steve Kerr, que havia garantido que o time mostraria o seu valor na casa do rival após o frustrante revés em casa, atestou a recuperação de Green em meio à euforia da classificação às semifinais. "Acho que a estabilidade emocional dele esta noite foi fundamental para sua boa atuação".



Pelo lado dos Rockets, o destaque ficou por conta de Amen Thompson com 24 pontos. Alperen Sengun foi absoluto no garrafão ao pegar 14 rebotes (também marcou 21 pontos e deu cinco assistências). No entanto, o time não conseguiu segurar o bom ataque dos visitantes e deu adeus ao torneio.



Com bom volume de jogo e atuação inspirada de Hield, os Warriors abriram a vantagem de 51 a 39 no intervalo. Na parte final, Curry apareceu bem, fez cinco pontos em sequência e ajudou a franquia de São Francisco a definir o triunfo.





Pacers abrem semi com vitória

O Indiana Pacers abriu a semifinal da Conferência Leste na noite deste domingo com uma importante vitória de 121 a 112 sobre o Cleveland Cavaliers. O encontro foi realizado na Rocket Arena, casa do adversário.



Em um confronto que contou o brilho coletivo, Tyrese Haliburton fez a diferença. Com 22 pontos marcados, ele liderou os Pacers com 13 assistências e ditou o ritmo do confronto que teve Andrew Nembhard como maior pontuador da equipe (23).

O volume de perímetro do Pacers está definindo o jogo.



Eles sempre estão achando bolas de três em momentos chaves do jogo.



Elogios para Tyrese Haliburton também que vem fazendo um jogo a beira da perfeição para um armador.pic.twitter.com/SOJ0mp49ed — Pisou Na Linha (@pisounalinha) May 5, 2025

