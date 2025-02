Warriors superam Rockets e Timberwolves derrubam série invicta do Thunder na NBA

A- A+

Entre altos e baixos nesta temporada regular da NBA, o Golden State Warriors conquistou uma importante vitória na noite desta quinta-feira (13). O time da Califórnia superou o Houston Rockets, quarto colocado da Conferência Oeste, por 105 a 98, fora de casa, sob o comando do astro Stephen Curry.

Collected@kia || Clutch Plays pic.twitter.com/ZMCrQugbhg — Golden State Warriors (@warriors) February 14, 2025

GUI SANTOS PRA TRÊS



AUTOMÁTICO pic.twitter.com/N6Vc7eSVGv — NBA da bad (@NBAdabad) February 14, 2025

Os Rockets, em noite pouco inspirada, foram comandados por Aaron Holiday e seus 25 pontos. O segundo maior pontuador do time da casa foi o reserva Jock Landale, com 13.



Os Warriors ocupam o 10º lugar da Conferência Oeste, agora dentro da zona de classificação ao play-in (a repescagem dos playoffs), com 28 vitórias e 27 derrotas. Os Rockets seguem no quarto posto, com 34/21.





A noite foi de tropeço também para o líder da tabela do Oeste. Jogando longe de sua torcida, o Oklahoma City Thunder teve encerrada sua série invicta de sete jogos. O responsável pela derrota foi o Minnesota Timberwolves por 116 a 101.



Naz Reid foi o nome do jogo, com um "double-double" de 27 pontos e 14 rebotes, além de sete assistências. Anthony Edwards também se destacou, com 23 pontos, sete rebotes e o mesmo número de assistências.

GIVE HIM 25 PTS. pic.twitter.com/ar0is1SwqN — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 14, 2025

