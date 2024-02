Warriors tentaram unir LeBron e Curry no prazo final de negociação da NBA, mas não conseguiram

A- A+

Nas 24 horas antes do prazo final de negociação que termina na quinta-feira (15), o Golden State Warriors fez uma tentativa de convencer o Los Angeles Lakers e LeBron James a considerarem a oferta para torná-lo companheiro de time de Stephen Curry, segundo a ESPN. Mas a dupla dos sonhos não se concretizou, pois a franquia da Califórnia e o jogador não aceitaram.

De acordo com a ESPN, o dono do Golden State, Joe Lacob, procurou a dona do Lakers, Jeanie Buss, para saber se a aparente frustração pública de LeBron com o Los Angeles Lakers poderia abrir uma negociação.

O ala-pivô Draymond Green serviu de intermediário, uma vez que ele e LeBron têm o mesmo empresário, Rich Paul. Green teria pedia a Paul que ajudasse a apresentar a ideia ao astro dos Lakers. Mas LeBron informou que pretendia continuar em Los Angeles.

Outra equipe entrou na briga por LeBron. Segundo a ESPN, o Philadelphia 76ers também teria tentado contratá-lo, mas sem sucesso. Mas os times que estão interessados no jogador poderão fazer mais uma rodada de negociação depois dos playoffs da NBA. Na ocasião, o astro terá a opção, que consta no contrato, de decidir se fica na franquia ou não no último ano de vínculo.

