Futebol Wayne Rooney é demitido do cargo de técnico do Birmingham após apenas 15 jogos Ex-capitão da Inglaterra e do Manchester United foi duramente criticado pela torcida após derrota para os Leeds, nesta segunda-feira, por 3 a 0

Wayne Rooney foi demitido do Birmingham City após 83 dias e nove derrotas em 15 partidas. A última, na segunda-feira contra o Leeds, por 3 a 0. O ex-capitão da Inglaterra e do Manchester United foi duramente criticado pela torcida.

Para Birmingham e seu ambicioso proprietário americano, Knighthead, a saída de Rooney é o final embaraçoso de um episódio desastroso. No dia em que Rooney foi apresentado no St Andrew's, o presidente-executivo, Garry Cook, prometeu “futebol sem medo”, mas agora eles precisam salvar a temporada em meio à ameaça de rebaixamento para a League One. O Birmingham está seis pontos acima da zona de rebaixamento.

Nenhum time do Campeonato somou menos pontos que o Birmingham desde a nomeação de Rooney em outubro. Ele havia sido contratado por três anos e meio, no lugar de John Eustace, demitido, que levou o time ao sexto lugar.

Steve Cooper e Paul Heckingbottom, recentemente demitidos pelo Nottingham Forest e pelo Sheffield United, respectivamente, estão entre os alvos para substituir Rooney, mas não está claro se topariam.

— Estamos empenhados em fazer o que for necessário para trazer sucesso a St Andrew's — disse Cook — Infelizmente, o tempo de Wayne conosco não correu como planejado e decidimos seguir uma direção diferente.

Rooney, que ingressou no Birmingham logo após renunciar ao cargo de técnico do DC United nos Estados Unidos, disse:

— O futebol é um negócio de resultados e reconheço que eles não estiveram no nível que eu queria que estivessem. No entanto, o tempo é o bem mais precioso que um gestor necessita e não acredito que 13 semanas tenham sido suficientes para supervisionar as mudanças necessárias. Pessoalmente, levarei algum tempo para superar esse revés.

O jogador de 38 anos, que também dirigiu o Derby, quer continuar como treinador principal:

— Pretendo passar algum tempo com minha família enquanto me preparo para a próxima oportunidade em minha jornada como técnico.

A passagem de Rooney pelo clube foi marcada por momentos difíceis. No final de sua primeira partida em casa, uma derrota para o Hull City , ele admitiu que alguns de seus jogadores o informaram que se sentiam desconfortáveis em jogar seu estilo de jogo.

Após a derrota em Leeds, Rooney disse:

— Estamos num momento difícil, não há como negar; temos que nos unir para superar isso. Espero que possamos reforçar o elenco em janeiro.

