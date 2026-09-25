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FAMOSOS Wayne Rooney revela motivo de cirurgia no nariz e comenta rumores sobre uso de canetas emagrecedoras Ex-jogador inglês afirma que perdeu peso com exercícios, mudança na alimentação e corte de bebidas alcoólicas; procedimento no nariz ocorreu após fraturas sofridas durante a carreira

O ex-jogador inglês Wayne Rooney, de 40 anos, negou os rumores de que tenha usado medicamentos para emagrecimento após uma mudança na aparência física notória nos últimos meses.



O ex-atacante do Manchester United e da seleção inglesa afirmou que perdeu peso com exercícios, mudanças na alimentação e a redução do consumo de bebidas alcoólicas. Ele também revelou que passou por uma cirurgia no nariz após sofrer duas fraturas durante a carreira.

A transformação física de Rooney chamou atenção durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026, quando ele apareceu como comentarista da BBC com aparência mais magra. Nas redes sociais, surgiram especulações de que ele teria recorrido a medicamentos como Ozempic e Mounjaro, conhecidos pelo uso no controle do peso.

Em entrevista ao programa This Morning, Rooney rejeitou a hipótese e afirmou que o resultado foi consequência de uma rotina mais saudável.

— Me sinto ótimo, na verdade não bebo há um tempo. Só queria me sentir um pouco mais saudável e ser mais saudável. Obviamente, meus hábitos alimentares estão muito melhores e estou treinando, então todo mundo está dizendo que estou usando canetas emagrecedoras, o que não é verdade — afirmou.

Rooney também afirmou que a mudança de hábitos ocorreu, em parte, pela vontade de aproveitar mais o tempo com os quatro filhos. Ele contou que, depois de abandonar o futebol profissional, entrou em uma rotina na qual bebia mais e não mantinha uma frequência de treinamentos.





— Quando parei de jogar, entrei um pouco em uma rotina ruim e provavelmente estava bebendo demais. Ou não estava criando uma rotina de treinamento. Então pensei: “Quero aproveitar meu tempo com meus filhos enquanto eles estão nessa idade”. Tenho estado mais presente.

Em julho, o The Sun havia publicado que Coleen Rooney, mulher do ex-jogador, estava ajudando na transformação. Segundo o jornal, ele teria adotado uma dieta baseada no acompanhamento de macronutrientes, além de aumentar os exercícios e reduzir o consumo de álcool. A publicação também afirmou que o casal conta com uma academia em casa e acompanhamento de um personal trainer.

Por que Rooney fez cirurgia no nariz

Além da perda de peso, outra mudança na aparência de Rooney chamou atenção: o ex-jogador passou por uma cirurgia no nariz. Ele esclareceu que o procedimento não teve finalidade estética, mas médica.

Rooney contou que quebrou o nariz duas vezes durante a carreira. A primeira fratura ocorreu em 2015, quando defendia o Manchester United contra o Preston North End, pela Copa da Inglaterra. Anos depois, ele sofreu outra lesão enquanto jogava pelo DC United, nos Estados Unidos.

Após as lesões, o ex-jogador passou a ter dificuldade para respirar por uma das narinas e decidiu finalmente fazer a cirurgia depois da Copa do Mundo de 2026.

— Eu não conseguia assoar uma das partes do nariz, então consertei — explicou.

Coleen contou que também incentivou o marido a realizar o procedimento porque ele roncava.

— Eu tentei fazer com que ele fizesse por causa do ronco — disse.

As declarações foram dadas em meio ao lançamento de The Real Rooneys, série documental de dez episódios da Disney+ que acompanha a vida de Wayne e Coleen e os quatro filhos do casal: Kai, de 16 anos; Klay, de 13; Kit, de 10; e Cass, de 8. A produção estreou nesta quinta-feira.

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