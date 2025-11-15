A- A+

FUTEBOL Wayne Rooney revive momento icônico e marca bicicleta em programa de TV britânico; veja vídeo Ex-atacante do Manchester United, hoje aos 40 anos, recria gol histórico do derby de 2011

Wayne Rooney voltou a “parar o tempo” ao marcar uma bicicleta sensacional durante sua participação no programa A League of Their Own, exibido na TV britânica. Aos 40 anos, o ex-atacante do Manchester United e da seleção inglesa mostrou que o talento segue intacto.

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, deve ser o novo treinador de equipe da segunda divisão inglesa

Durante um quadro da atração, Rooney recebeu um passe forte do apresentador Romesh Ranganathan, dominou de primeira e, num movimento rápido, levantou a bola. Em seguida, acertou uma bicicleta perfeita, que entrou limpa no gol vazio, arrancando gritos e aplausos da plateia.





Veja o momento:

- Wayne Rooney with an overhead kick.



He's still got it. pic.twitter.com/NQTkJEeuI6 — UF (@UtdFaithfuls) November 14, 2025



Ranganathan correu para abraçá-lo, seguido pelos companheiros de programa Jamie Redknapp e Alex Brooker, que celebraram o lance com euforia.

A jogada foi um claro resgate de um dos momentos mais marcantes da carreira do inglês: a famosa bicicleta anotada no clássico entre Manchester United e Manchester City, em fevereiro de 2011. Na ocasião, após desvio de Nani, Rooney executou um dos gols mais lembrados da era Premier League e garantiu a vitória por 2 a 1 sobre os rivais.

Em 2012, o lance foi escolhido como o maior gol da história da Premier League, consolidando o atacante como um dos maiores ídolos dos Red Devils.

Veja também