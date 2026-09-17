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FUTEBOL Web não perdoa e provoca Depay após isolar pênalti em eliminação do Corinthians na Libertadores Em casa, time paulista foi superado pelo Estudiantes, que agora pega Flamengo ou Independiente del Valle na semifinal do torneio

De herói Memphis Depay se tornou vilão para a torcida após ter a chance de manter o Corinthians vivo na Libertadores, mas isolar uma cobrança de pênalti no último lance da derrota por 1 a 0 para o Estudiantes-ARG e viu seu clube ser eliminado dentro de casa.



O time argentino avançou para a semifinal do torneio, nesta quarta-feira, na Neo Quimica Arena. Internautas rivais não perdoaram e usaram memes para alfinetar o jogador, principalemente com provocações quanto ao valor que o jogador custou ao clube.





Internautas provocam Depay após perder pênalti em eliminação do Corinthians na Libertadores — Foto: Reprodução / X

Internautas também usaram outras imagens de pênaltis isolados para provocar o atleta.

"Partiu Memphis Depay na bola", ironizou a página de memes.

Partiu Memphis Depay na bola... pic.twitter.com/biL5lJ6hDM — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) September 17, 2026

Outro internauta criticou a temporada de Depay usando os números dele pelo Corinthians e uma nota baixa identificada como "bagrescore" um indicador de jogador "bagre" crítica a atletas ruins.

MEMPHIS DEPAY EM 2026



26 jogos

1 gol

3 assistências

9 horas e 40 minutos pra participar de um gol (!!)

R$ 2 milhões por mês

1 Pênalti perdido

1 música lançada (!)



Nota Bagrescore: 6,7 pic.twitter.com/AurdepRTCT — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) September 17, 2026

Outro internauta relembra imbróglio para a permanência do jogador no clube e como a jogada deu um banho de água fria nas expectativas, não dando para "tankar", ou seja, aguentar o que aconteceu.

memphis depay:



- diretoria manda embora

- torcida se mobiliza no país todo

- ele volta e isola o pênatli da temporada



não dá pra tankar pic.twitter.com/qr4NLHP2ot — Balota Romântico (@balotaromantico) September 17, 2026

Em jogo truncado, o Corinthians pouco criou na partida. Depay teve uma bola parada que passou perto do gol, no primeiro tempo, e Bidu um chute rasteiro na segunda etapa, que foi defendido por Muslera. O time visitante soube usar as faltas para esfriar o jogo e tentaram não se arriscar no ataque. A tática funcionou bem. Já aos 42 do segundo tempo, Palacios subiu em uma das poucas tentativas e cruzou rasteiro da esquerda para Alexis Castro chutar dentro da área, colocado no fundo do gol de Hugo Souza.





Já nos acréscismos, o holândes teve a oportunidade de manter a equipe viva, mas o jogador não apenas errou, como chutou muito longe do gol, apontando visual nerovismo no lance.

Agora o Estudiantes aguarda Flamengo ou Independiente del Valle para a semifinal do torneio. O Corinthians se volta para o Fluminense, no domingo, às 16h, também em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

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