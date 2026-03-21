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FUTEBOL Welbeck balança as redes duas vezes e Brighton impõe derrota ao Liverpool na Premier League Resultado afasta ainda mais os Reds da briga pela liderança da competição

Um jogador de 35 anos foi responsável por impor uma inesperada derrota ao Liverpool neste sábado, no Falmer Stadium. O atacante Danny Welbeck marcou os dois gols da vitória de 2 a 1 do Brighton sobre a equipe do técnico Arne Slot, pela Premier League.

O resultado afasta ainda mais os Reds da briga pela liderança. Com o revés, a equipe fica estacionada nos 49 pontos. Já o Brighton chegou aos 43, ocupa a parte intermediária da tabela e tenta uma aproximação com o pelotão de frente.

Os dois times voltam a campo pelo Inglês somente no dia 11 de abril, em partida válida pela 32ª rodada. O time vermelho abre os portões do Anfield para receber o Fulham enquanto o Brighton enfrenta o Burnley como visitante.

O jogo contou com um atraso de 15 minutos em função de um acidente na rodovia A-27, principal acesso ao estádio do Brighton. Os organizadores, então, decidiram atrasar o início do confronto em 15 minutos para que o público pudesse ter mais tempo para chegar à arena esportiva.

Na partida, o Liverpool sofreu um duro golpe com apenas quatro minutos de disputa. O atacante Ekitiké se machucou e teve de ser substituído por Curtis Jones. Desfalcado do egípcio Mohamed Salah e do goleiro Alisson, o conjunto vermelho viu o rival abrir o placar pouco tempo depois.

Em uma jogada que nasceu de um cruzamento da esquerda, Gómez fez o passe de cabeça pelo lado direito da área para o complemento do veterano Danny Welbeck. Ele completou o lance em bela cabeçada e inaugurou o marcador aos 13 minutos.

O Brighton cresceu na partida com a vantagem, liderou as ações ofensivas encurralando o adversário, mas foi punido por um cochilo da sua defesa. O zagueiro Dunk fez o recuo, Milos Kerkez ficou com a bola dentro da área e bateu com categoria para empatar a partida: 1 a 1 aos 29 minutos.

Em jornada bastante inspirada, Welbeck voltou a fazer a diferença na etapa complementar. Em jogada similar à do primeiro gol, ele aproveitou passe de Hinshelwood após cruzamento da esquerda e completou com um chute rasteiro para fazer 2 a 1 para o time da casa aos dez minutos.

Com 12 gols na Premier League, o veterano jogador foi o nome da partida e teve ainda a chance de fazer mais um. Substituído por Rutter, ele foi bastante festejado pela torcida quando deixou o gramado. Com uma postura defensiva na parte final, o Brighton soube segurar o ímpeto do Liverpool e consolidou a vitória de 2 a 1 dentro de seu estádio.

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