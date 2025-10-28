A- A+

Futebol Wellerson e Kelvin não seguirão no Náutico em 2026 Dupla não está entre os atletas que o Timbu pretende manter para a temporada do ano que vem

Aos poucos, o Náutico vai definindo os atletas que não pretende contar para 2026. Após indicar que não vai renovar com o volante Igor Pereira e o meia Patrick Allan, o Timbu também sinalizou que não tentará a permanência do goleiro Wellerson e do atacante Kelvin.

A informação foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem. Wellerson atuou em apenas 10 jogos pelo Náutico. Foi titular do Náutico após a saída de Douglas Borges, mas perdeu espaço com a vinda de Muriel.

Já Kelvin fez 18 partidas pelo Náutico, com três assistências e nenhum gol marcado. O atacante. No quadrangular, o atleta só entrou em campo uma vez, no empate em 1x1 com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Veja também