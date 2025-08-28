A- A+

Futebol Wellerson vê Náutico mais "calejado" para reta final da Série C Goleiro substituiu Muriel no empate em 1x1 com o São Bernardo, no Primeiro de Maio, e seguirá no gol diante do Ituano, nos Aflitos

O Náutico da reta final da Série C do Campeonato Brasileiro não é o mesmo do começo da temporada. Na avaliação do goleiro Wellerson, a equipe chega ao momento decisivo do torneio, às vésperas da abertura do quadrangular, mais forte para buscar o acesso à Série B.





“Com tudo que passamos no ano, vejo nossa equipe preparada para o momento decisivo. Passamos por altos e baixos e chegamos prontos, calejados para tomar as melhores decisões e buscar o principal objetivo, que é o acesso”, afirmou.

O goleiro foi titular no empate em 1x1 com o São Bernardo, no Primeiro de Maio, na rodada passada, e seguirá substituindo Muriel, que se recupera de problema muscular, no duelo diante do Ituano, sábado (30), nos Aflitos, no fechamento da primeira fase.

“Fico feliz em voltar a atuar, contribuindo de forma positiva para a equipe. Foi um bom jogo coletivo. Pesa um pouco a questão do tempo sem atuar, mas, independente disso, o trabalho do dia a dia me deixou preparado para fazer uma boa atuação”, frisou.

Classificação

Em terceiro lugar da Série C, com 33 pontos, o Náutico ainda pode terminar na vice-liderança. Para isso, precisa vencer o Ituano e torcer para a Ponte Preta, atualmente em segundo, também com 33, não ganhar do Londrina, no Moisés Lucarelli.

Se o Timbu empatar, a vice-liderança só será assegurada caso a Ponte perca - empate da Macaca deixa o clube acima. Caso os alvirrubros saiam dos Aflitos derrotados, já não terão mais chances de ficar em segundo e correm o risco de cair até para a quinta posição, ficando atrás de Londrina (quarto) e São Bernardo (quinto), ambos com 30 pontos. Isso ocorrerá se eles ganharem seus respectivos compromissos, tirando a diferença no saldo de gols. O time de São Bernardo enfrenta o Floresta, no Domingão.

