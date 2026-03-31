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BASQUETE Wembanyama bate recorde de duplo-duplo mais rápido da história da NBA Francês roubou a cena com atuação excepcional na vitória dos Spurs sobre os Bulls

Os favoritos ao MVP, Victor Wembanyama e Shai Gilgeous-Alexander, brilharam nesta segunda-feira, marcando 41 e 47 pontos, respectivamente, liderando o San Antonio Spurs e o Oklahoma City Thunder à vitória em um emocionante confronto direto pela liderança da conferência contra o Detroit Pistons.

Duplo-duplo mais rápido

Victor Wembanyama mais uma vez roubou a cena na NBA com uma atuação excepcional na vitória dos Spurs por 129 a 114 sobre o Chicago Bulls. O pivô francês estabeleceu um novo recorde de pontuação na temporada com 41 pontos e ainda contribuiu com 3 cestas de três pontos, 16 rebotes, 4 assistências e 3 tocos.

Wemby também teve um início de jogo histórico, registrando 10 pontos e 10 rebotes em apenas oito minutos e 31 segundos, estabelecendo o recorde de duplo-duplo mais rápido da história da NBA. Outros cinco jogadores dos Spurs alcançaram dois dígitos na pontuação contra os Bulls, equipe já eliminada da disputa pelos playoffs.

"Hoje não foi perfeito, nem para a equipe, nem individualmente", disse Wemby. "Gostaria de ter jogado melhor, mas ainda assim é satisfatório."

Com seu impacto incomparável em ambos os lados da quadra, o francês chegou ao topo das previsões para MVP (Jogador Mais Valioso) na semana passada. Se vencer o prêmio, Wemby será o MVP mais jovem da história, com 22 anos. Impulsionados por sua estrela, os Spurs continuam na busca pela liderança da Conferência Oeste, atualmente ocupada pelo Thunder.

Thunder vence os Pistons

O time de Oklahoma manteve sua vantagem de 2,5 jogos sobre o San Antonio ao derrotar os líderes da Conferência Leste, os Pistons, por 114 a 110 na prorrogação. Detroit mostrou mais uma vez seu ótimo momento, resistindo bravamente aos atuais campeões da NBA, mesmo sem a maioria de seus principais jogadores.





Os cinco maiores pontuadores do Thunder nesta temporada, incluindo os All-Stars Cade Cunningham e Jalen Duren, estavam ausentes em Oklahoma City, mas o time da casa ainda precisou de um esforço inesperado para garantir a vitória.

Gilgeous-Alexander foi o herói com 47 pontos, 21 deles no último quarto e na prorrogação, enquanto a pontuação de Detroit foi mais equilibrada, com Paul Reed, substituindo Duren, contribuindo com 21 pontos, 10 rebotes e 4 tocos. Uma cesta de três pontos espetacular de SGA a quatro segundos do fim poderia ter evitado a prorrogação, mas os árbitros anularam o lance por uma falta ofensiva do canadense.

"Temos uma mentalidade de nunca desistir", afirmou Gilgeous-Alexander. "Estar perdendo por sete pontos com três minutos para o fim não é nada para nós. Sabíamos que se conseguíssemos defender, teríamos uma chance."

Mais um triplo-duplo para LeBron

Em Los Angeles, os Lakers não sofreram com a suspensão de Luka Doncic e derrotaram o Washington Wizards, o pior time da liga, por 118 a 93. Doncic, cestinha da NBA com 33,7 pontos por jogo, cumpriu sua suspensão de um jogo por ter atingido o limite de 16 faltas técnicas na temporada.

Na ausência do esloveno, LeBron James assumiu o comando dos Lakers com seu terceiro triplo-duplo da temporada. James, que já era o jogador mais velho a alcançar um triplo-duplo aos 41 anos, terminou o jogo com 21 pontos, 10 rebotes e 12 assistências.

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