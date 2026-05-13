Wembanyama comanda vitória arrasadora sobre Timberwolves e Spurs ficam perto da final do Oeste
Pivô terminou a partida atuando apenas por 33 minutos, com um double double de 27 pontos e 17 rebotes
Victor Wembanyama foi expulso no jogo quatro após forte cotovelada em Naz Reid, no domingo, e o San Antonio Spurs acabou perdendo do Minnesota. Nesta terça-feira, o pivô francês voltou com 'raiva' à quadra e comandou a vitória arrasadora por 126 a 97 que deixou a equipe texana a um triunfo da final da Conferência Oeste.
Assim que a bola subiu no Frost Bank Center, Wembanyama já deu mostras de que estava irritado após a expulsão. Mais que isso, concentrado em demonstrar toda sua técnica e força para ajudar os Spurs, mesmo novamente sendo provocado e levando trancos o jogo todo.
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O gigante de 2,24 metros fez um primeiro quarto impecável, anotando incríveis 18 pontos e mostrando que os Spurs não dariam chance para os Timberwolves de Anthony Edwards, melhor dos visitantes, mas apenas com 20 pontos convertidos.
Wembanyama terminou a partida atuando apenas por 33 minutos, com um double double de 27 pontos e impressionantes 17 rebotes para deixar os Spurs a um triunfo de desafiar o atual campeão Oklahoma City Thunder, imbatível nos playoffs após duas varridas, contra Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. "Provocar a raiva foi uma das estratégias. Mas senti que precisava manter a compostura", disse o francês.
O San Antonio ganhou os quatro períodos e o único momento de tensão veio quando os Timberwolves reagiram e tiraram enorme diferença para empatar por 61 a 61 no fim do terceiro período. A resposta veio com 65 a 36 dali em diante e triunfo tranquilo.
"A palavra que eu gosto de usar é simplesmente maturidade. Muita coisa aconteceu nas últimas 48 horas desde o último jogo e a forma como esse jovem se comportou em diversas situações, não apenas em termo de produção, foi muito madura", elogiou o técnico dos Spurs, Mitch Johnson.
27 PTS | 17 REB | 5 AST | 3 BLK pic.twitter.com/Nsrnn6KreS— San Antonio Spurs (@spurs) May 13, 2026
As equipes voltam a se encontrar na sexta-feira, na casa dos Timberwolves, que optaram por adotar um discurso otimista, mesmo em desvantagem. "Estou pronto para dois dias (realizar o sétimo jogo)", afirmou o astro do Minnesota, Anthony Edwards. "E não vejo ninguém nos vestiários que esteja preocupado (com a possível eliminação no sexto confronto)."
RESULTADO DE TERÇA-FEIRA:
San Antonio Spurs 126 x 97 Minnesota Timberwolves
JOGO DESTA QUARTA-FEIRA:
Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers