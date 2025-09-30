A- A+

Basquete Wembanyama continua a crescer e registra 1,25 centímetro a mais em relação à temporada passada Pivô do San Antonio Spurs agora tem 2,235 metros e inicia temporada liberado após trombose

O "gigante" Victor Wembanyama continua crescendo. Aos 21 anos, o pivô francês do San Antonio Spurs foi registrado com 2,235 metros no Media Day da NBA desta temporada, segundo o jornal francês L’Équipe. O número representa um acréscimo de 1,25 centímetro em relação ao ano anterior.

— Trabalhei tanto no meu físico que só consigo atingir um certo nível em um verão. Meu progresso é limitado, e acredito que alcancei meu potencial máximo em um único verão. Agora preciso jogar basquete — afirmou Wembanyama, que foi a primeira escolha do draft de 2023.



Na temporada passada, o francês apresentou médias de 24,3 pontos, 11 rebotes, 3,7 assistências e 3,8 tocos em 46 partidas. Além do crescimento em estatura, ele também superou uma trombose venosa no ombro direito, sofrida em fevereiro.

De acordo com o auxiliar técnico Mitch Johnson, o pivô recebeu sinal verde da equipe médica e da NBA para disputar a nova temporada sem restrições.

