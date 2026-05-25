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NBA Wembanyama faz cesta do meio da quadra, Spurs vencem Thunder e empatam série na final do Oeste Triunfo do San Antonio Spurs empatou a série das finais da Conferência Oeste contra o Oklahoma City Thunder em 2 a 2

Com direito a cesta do meio da quadra e uma atuação de gala, Victor Wembanyama comandou o San Antonio Spurs na noite deste domingo, na vitória de sua equipe sobre o Oklahoma City Thunder, pelo placar de 103 a 82, e empatou a série das finais da Conferência Oeste em 2 a 2.

Diante de um Frost Bank Center lotado, o pivô foi o dono da partida e liderou seus companheiros para deixar a disputa empatada.

Incomodado pelas atuações apagadas nos confrontos 2 e 3 destes playoffs, o astro francês entrou em quadra determinado a mudar esse roteiro. E o cartão de visitas veio no capricho: uma cesta de três pontos para abrir o placar. No duelo, ele ainda foi o cestinha (33), pegou oito rebotes e também contribuiu com cinco assistências.

"Todos nós temos padrões elevados e sei que tenho muitas responsabilidades, mas estou aqui para isso, disse Wembanyama. "Sim, fui melhor hoje, mas não fui perfeito. Apenas fizemos o que tínhamos de fazer. Temos de trabalhar mais a organização (do time) e vamos precisar fazer mais coisas para continuar buscando nossos objetivos", completou o jogador.

O técnico Mitch Johnson exaltou a atuação do pivô e classificou como natural a boa atuação após dois jogos sem grande destaque. "Da minha perspectiva, ele sentiu a obrigação de dar o tom para os companheiros de várias maneiras. O nosso time é muito competitivo e o Wembanyama tem estado na vanguarda disso", afirmou.

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!



33 PTS

8 REB

5 AST

2 STL

3 BLK

3 3PM



Spurs win Game 4 to even the series at 2-2 in the Western Conference Finals pic.twitter.com/S2dZ4kWw6m — NBA (@NBA) May 25, 2026

Em um primeiro tempo até certo ponto equilibrado, o pivô dos Spurs levantou a torcida ainda no segundo quarto ao acertar um arremesso do meio da quadra no estouro do relógio para o intervalo. "Eu só estava pensando em fazer a cesta", disse o francês sobre o lance.

WEMBY BEATS THE Q2 BUZZER FROM HALF-COURT



22 PTS

5 REB

3 AST

2 BLK



Spurs lead by 12 at the break in Game 4! pic.twitter.com/Uk9BhEMNO1 — NBA (@NBA) May 25, 2026

Pelo lado do Oklahoma, restou apenas lamentação pelo revés. "Eles simplesmente nos atropelaram logo de cara", disse Shai Gilgeous-Alexander. "São dois jogos seguidos em que eles começam com tudo. No último encontro, conseguimos nos recuperar. Hoje, não teve jeito."

Apostando em uma reabilitação imediata, o treinador Mark Daigneaut já iniciou o trabalho psicológico para elevar a estima de seus jogadores de olho no 5, que acontece nesta terça-feira, no Paycom Center, novamente diante de sua torcida.

"Quando você joga 12 partidas nos playoffs, nem todas serão perfeitas", disse o técnico do Thunder. "Por mais que você queira vencer, há noites em que simplesmente as coisas não dão certo, por algum motivo e temos de reagir."

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