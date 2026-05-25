Wembanyama faz cesta do meio da quadra, Spurs vencem Thunder e empatam série na final do Oeste
Triunfo do San Antonio Spurs empatou a série das finais da Conferência Oeste contra o Oklahoma City Thunder em 2 a 2
Com direito a cesta do meio da quadra e uma atuação de gala, Victor Wembanyama comandou o San Antonio Spurs na noite deste domingo, na vitória de sua equipe sobre o Oklahoma City Thunder, pelo placar de 103 a 82, e empatou a série das finais da Conferência Oeste em 2 a 2.
Diante de um Frost Bank Center lotado, o pivô foi o dono da partida e liderou seus companheiros para deixar a disputa empatada.
Incomodado pelas atuações apagadas nos confrontos 2 e 3 destes playoffs, o astro francês entrou em quadra determinado a mudar esse roteiro. E o cartão de visitas veio no capricho: uma cesta de três pontos para abrir o placar. No duelo, ele ainda foi o cestinha (33), pegou oito rebotes e também contribuiu com cinco assistências.
"Todos nós temos padrões elevados e sei que tenho muitas responsabilidades, mas estou aqui para isso, disse Wembanyama. "Sim, fui melhor hoje, mas não fui perfeito. Apenas fizemos o que tínhamos de fazer. Temos de trabalhar mais a organização (do time) e vamos precisar fazer mais coisas para continuar buscando nossos objetivos", completou o jogador.
O técnico Mitch Johnson exaltou a atuação do pivô e classificou como natural a boa atuação após dois jogos sem grande destaque. "Da minha perspectiva, ele sentiu a obrigação de dar o tom para os companheiros de várias maneiras. O nosso time é muito competitivo e o Wembanyama tem estado na vanguarda disso", afirmou.
WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!— NBA (@NBA) May 25, 2026
33 PTS
8 REB
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3 BLK
3 3PM
Spurs win Game 4 to even the series at 2-2 in the Western Conference Finals pic.twitter.com/S2dZ4kWw6m
Em um primeiro tempo até certo ponto equilibrado, o pivô dos Spurs levantou a torcida ainda no segundo quarto ao acertar um arremesso do meio da quadra no estouro do relógio para o intervalo. "Eu só estava pensando em fazer a cesta", disse o francês sobre o lance.
WEMBY BEATS THE Q2 BUZZER FROM HALF-COURT— NBA (@NBA) May 25, 2026
22 PTS
5 REB
3 AST
2 BLK
Spurs lead by 12 at the break in Game 4! pic.twitter.com/Uk9BhEMNO1
Pelo lado do Oklahoma, restou apenas lamentação pelo revés. "Eles simplesmente nos atropelaram logo de cara", disse Shai Gilgeous-Alexander. "São dois jogos seguidos em que eles começam com tudo. No último encontro, conseguimos nos recuperar. Hoje, não teve jeito."
Apostando em uma reabilitação imediata, o treinador Mark Daigneaut já iniciou o trabalho psicológico para elevar a estima de seus jogadores de olho no 5, que acontece nesta terça-feira, no Paycom Center, novamente diante de sua torcida.
"Quando você joga 12 partidas nos playoffs, nem todas serão perfeitas", disse o técnico do Thunder. "Por mais que você queira vencer, há noites em que simplesmente as coisas não dão certo, por algum motivo e temos de reagir."