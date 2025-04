A- A+

Futebol Astro de 2,21m da NBA, Victor Wembanyama joga futebol com crianças e viraliza; assista Diferença de altura do astro francês para os pequenos jogadores foi o que mais chamou a atenção no vídeo

Já de férias após a eliminação do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, de 2,21m de altura, viralizou na internet após aparecer jogando uma partida de futebol com crianças na Costa Rica. O astro francês aparece tentando driblar e acompanhar o ritmo dos pequenos jogadores, mas sua forma desengonçada chamou a atenção.

A diferença de altura de Wembanyama com os demais jogadores foi o que mais repercutiu no vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o atleta de 21 anos aparece sem camisa, de tênis de basquete e um short casual. Assista ao vídeo abaixo:

Victor Wembanyama, jogador dos Spurs, da NBA, jogou uma pelada com os amigos. O Alien chama atenção pela diferença de tamanho.



/fencyz_fn pic.twitter.com/eRqhFYFs7Z — (@DoentesPFutebol) April 24, 2025



Segundo a ESPN, o momento inusitado foi registrado por turistas e moradores da região, que se disseram surpresos com a simplicidade do jogador. Wembanyama também conquistou a família dos pequenos jogadores com sua atitude acessível. “Nem parecia uma estrela da NBA”, disse uma das mães presentes à imprensa local.

Essa não é a primeira vez que Wembanyama aparece ligado ao futebol. Em janeiro, o astro da NBA esteve no Parque dos Príncipes para assistir à partida entre PSG e Manchester City pela Champions League e, durante o intervalo, mostrou sua habilidade com os pés ao executar algumas embaixadinhas no gramado.

