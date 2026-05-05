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basquete Wembanyama quebra recorde de tocos em apenas um jogo de playoffs da NBA Francês marcou raro triplo-duplo com 11 pontos e 15 rebotes, além de 5 assistências; números, porém, não evitaram derrota dos Spurs por 104 a 102 para os Timberwolves

O francês Victor Wembanyama estabeleceu um novo recorde nos playoffs da NBA nesta segunda-feira, com 12 tocos na derrota do San Antonio Spurs por 104 a 102 para o Minnesota Timberwolves. O recorde anterior de 10 bloqueios era compartilhado por três jogadores: Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) e Andrew Bynum (2012).

Wembanyama conquistou o recorde com seu décimo primeiro bloqueio, desviando um arremesso de Anthony Edwards sob a cesta a oito minutos e 29 segundos do fim do jogo 1 das semifinais da Conferência Oeste. O gigante de 2,24 metros ainda registrou um raro triplo-duplo com 11 pontos e 15 rebotes, além de 5 assistências.

Wembanyama e seu compatriota Rudy Gobert rapidamente ditaram o ritmo defensivo após o início da partida no Frost Bank Center, registrando três bloqueios consecutivos, dois deles do astro dos Spurs. No ataque, porém, Wemby teve dificuldades, acertando apenas 5 de 17 arremessos de quadra e 0 de 8 de três pontos.





"É minha responsabilidade, porque obviamente não me senti bem com o meu jogo hoje, e nesses momentos o time espera que eu ajude", disse Wemby, fazendo uma autocrítica sobre seu desempenho ofensivo. "Obviamente, precisamos melhorar. Precisamos descobrir nas próximas 48 horas o que podemos fazer melhor. E não tenho dúvidas de que conseguiremos", enfatizou.

O francês, considerado o jogador com maior potencial na NBA desde LeBron James, está disputando seus primeiros playoffs aos 22 anos, após coroar uma temporada extraordinária com o prêmio de Melhor Jogador Defensivo do Ano, graças a médias de 25 pontos, 11,5 rebotes e 3,1 tocos.

Além dos playoffs, o recorde de bloqueios em um jogo da temporada regular pertence a Elmore Smith, com 17 bloqueios registrados em 1973, ano em que a NBA começou a contabilizar essa estatística.

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