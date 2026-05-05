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Wembanyama quebra recorde de tocos em apenas um jogo de playoffs da NBA

Francês marcou raro triplo-duplo com 11 pontos e 15 rebotes, além de 5 assistências; números, porém, não evitaram derrota dos Spurs por 104 a 102 para os Timberwolves

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Wembanyama quebrou recorde de tocos em apenas um jogo de playoffs da NBA na derrota dos Spurs para os Timberwolves Wembanyama quebrou recorde de tocos em apenas um jogo de playoffs da NBA na derrota dos Spurs para os Timberwolves  - Foto: Ronald Cortes/AFP

O francês Victor Wembanyama estabeleceu um novo recorde nos playoffs da NBA nesta segunda-feira, com 12 tocos na derrota do San Antonio Spurs por 104 a 102 para o Minnesota Timberwolves. O recorde anterior de 10 bloqueios era compartilhado por três jogadores: Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) e Andrew Bynum (2012).

Wembanyama conquistou o recorde com seu décimo primeiro bloqueio, desviando um arremesso de Anthony Edwards sob a cesta a oito minutos e 29 segundos do fim do jogo 1 das semifinais da Conferência Oeste. O gigante de 2,24 metros ainda registrou um raro triplo-duplo com 11 pontos e 15 rebotes, além de 5 assistências.

Wembanyama e seu compatriota Rudy Gobert rapidamente ditaram o ritmo defensivo após o início da partida no Frost Bank Center, registrando três bloqueios consecutivos, dois deles do astro dos Spurs. No ataque, porém, Wemby teve dificuldades, acertando apenas 5 de 17 arremessos de quadra e 0 de 8 de três pontos.

 

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"É minha responsabilidade, porque obviamente não me senti bem com o meu jogo hoje, e nesses momentos o time espera que eu ajude", disse Wemby, fazendo uma autocrítica sobre seu desempenho ofensivo. "Obviamente, precisamos melhorar. Precisamos descobrir nas próximas 48 horas o que podemos fazer melhor. E não tenho dúvidas de que conseguiremos", enfatizou.

O francês, considerado o jogador com maior potencial na NBA desde LeBron James, está disputando seus primeiros playoffs aos 22 anos, após coroar uma temporada extraordinária com o prêmio de Melhor Jogador Defensivo do Ano, graças a médias de 25 pontos, 11,5 rebotes e 3,1 tocos.

Além dos playoffs, o recorde de bloqueios em um jogo da temporada regular pertence a Elmore Smith, com 17 bloqueios registrados em 1973, ano em que a NBA começou a contabilizar essa estatística.

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