A- A+

NBA Wembanyama tem atuação histórica em vitória do San Antonio Spurs sobre o Utah Jazz na NBA Jogador atingiu a raríssima marca de "five by five", quando o atleta, em cada um dos cinco quesitos estatísticos, atinge a marca de pelo menos cinco intervenções

Com uma atuação de gala, o pivô Victor Wembanyama foi o nome da partida na noite desta quinta-feira (31) na vitória do San Antonio Spurs sobre o Utah Jazz por 106 a 88. Ele atingiu a raríssima marca de "five by five", quando o atleta, em cada um dos cinco quesitos estatísticos, atinge a marca de pelo menos cinco intervenções. Na partida, o jogador francês alcançou 25 pontos, pegou nove rebotes, deu sete assistências, cinco roubadas de bola e cinco tocos.



Feliz pelo desempenho, ele disse que feitos como esse servem como estímulo para que ele continue treinando mais para evoluir em quadra e poder ajudar a equipe nos compromissos da NBA.



"Isso me diz que preciso elevar meus padrões para poder ajudar o meu time em todas as áreas. Como eu disse, é algo que precisamos ter com mais frequência para poder ajudar o meu time", afirmou o atleta ao San Antonio Express-News.



A última essa marca foi alcançada foi em fevereiro deste ano com o próprio Wembanyama. Em toda a história, apenas 22 vezes o "five by five" conseguiu ser realizado em quadra.



Outro destaque da equipe vencedora foi Chris Paul. Com uma atuação segura tanto na marcação como na armação, ele auxiliou Wembanyama na tarefa de bater o Utah Jazz ao assinalar 19 pontos, distribuir dez assistências e obter ainda seis rebotes.



O resultado foi importante para que os Spurs tentem iniciar uma reação na competição. Em cinco rodadas, esta foi apenas a segunda vitória da franquia. Por conta da campanha irregular, a equipe aparece em penúltimo lugar na Conferência Oeste, justamente à frente do Utah Jazz.





Phoenix Suns e Memphis Grizzlies vencem

Em outro jogo da rodada, o Phoenix Suns contou com o brilho de Devin Booker para conseguir a virada sobre o Los Angeles Clippers por 125 a 119. A equipe do Arizona chegou a ter uma desvantagem de 21 pontos, mas com a atuação agressiva no ataque e uma transição rápida, o time se recuperou no final e venceu o confronto.



Responsável por comandar o time, Booker marcou 40 pontos, deu oito assistências e foi o ponto de equilíbrio da equipe nos momentos de maior tensão. A vitória coloca a franquia em segundo lugar na Conferência Oeste, enquanto os Clippers ocupam o 13º lugar.

BOOK IT.



33rd career 40+ point regular season game

ONLY player in the @NBA with 30+ points in every current arena

FIFTH arena scoring record pic.twitter.com/L34aeMQWFZ — Phoenix Suns (@Suns) November 1, 2024



Já no triunfo do Memphis Grizzlies sobre o Milwaukee Bucks por 122 a 99, Já Morant foi o destaque com um "triple-double". Inspirado, ele marcou 26 pontos, deu 14 assistências e pegou dez rebotes. A performance foi fundamental para que o seu time abrisse uma vantagem que chegou a 31 pontos, pavimentando o caminho da vitória.

.@JaMorant with his 12th Career Triple-Double



26 PTS

14 AST

10 REB



Presented by @RobinhoodApp pic.twitter.com/PIuu3yQ3Id — Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 1, 2024



Com lances "acrobáticos", um dos maiores craques da nova geração empolgou a torcida com sua criatividade. Na jogada que mais chamou a atenção da torcida, ele deu uma assistência sentado,após cair em quadra, para Santi Adama fazer a cesta.



Confira os resultados da noite desta quinta-feira (31):



Memphis Grizzlies 122 x 99 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 102 x 108 Houston Rockets

Utah Jazz 88 x 106 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 119 x 125 Phoenix Suns



Acompanhe os jogos desta sexta-feira (1º):



Charlotte Hornets x Boston Celtics

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Detroit Pistons x New York Knicks

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Veja também

Futsal Taça Brasil sub-20 de futsal pode ter final entre Sport e Santa Cruz