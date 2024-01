Wendel conta ajuda de Kauan Maranhão em chegada ao Náutico

A- A+

Antes de assinar com o Náutico, o volante Wendel Lessa procurou saber informações do clube. A pessoa escolhida para ajudá-lo foi o atacante Kauan Maranhão, formado nas categorias de base do Timbu. Ambos atuaram juntos na base do Botafogo, clube em que o novo reforço alvirrubro estava antes de aceitar a missão de jogar em Pernambuco.

“Já conhecia Kauan Maranhão. Quando recebi o convite, falei com ele, perguntando como era aqui. Jogamos juntos no Botafogo. Esse começo (no Náutico) foi tranquilo. Depois, fui conhecendo o restante dos atletas e fui muito bem recebido”, contou Wendel.

O jogador, que veio por empréstimo do Botafogo, contou suas principais características que podem fazer com que ele ganhe espaço no time comandado pelo técnico Allan Aal. “Sou um segundo volante, chego bem ao ataque, com boa finalização de fora da área”, apontou.

A estreia do Náutico na temporada será domingo (14), contra o Flamengo de Arcoverde, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

