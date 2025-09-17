Qua, 17 de Setembro

Náutico

Wenderson mira recuperação imediata do Náutico na Série C: "Não tem tempo para terra arrasada"

Cabeça de área prega união para equipe vencer a Ponte Preta no próximo sábado (20)

Wenderson, volante do NáuticoWenderson, volante do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

O volante Wenderson, do Náutico, afirmou que a derrota para o Guarani, no último sábado (13), nos Aflitos, deixou feridas no grupo alvirrubro. Depois de vencer o Brusque, fora de casa, na estreia do quadrangular da Série C, o Timbu desperdiçou a chance de dar um enorme passo rumo ao acesso. O revés impôs o fim de uma sequência de 12 partidas de invencibilidade ao clube pernambucano. 

"A derrota tem que doer como doeu depois do jogo. Foi um final de semana ruim para a gente, estávamos acostumado com vitórias. É ver o que a gente errou e tem mais quatro jogos no campeonato para decidirmos nossas vidas. Não podemos se abalar, não tem tempo para terra arrasada. É ver o que a gente errou e consertar", falou o jogador.

De olho na recuperação dentro do campeonato, o Timbu agora se prepara para encarar a líder da chave, Ponte Preta, também nos Aflitos. O confronto será realizado no próximo sábado (20), às 17h. De acordo com Wenderson, a união do grupo será fundamental para dar a volta por cima diante do torcedor e voltar a triunfar dentro de casa.

"O importante é não só o grupo, mas o clube estar indo num caminho só, todos no mesmo objetivo. Se Deus quiser, vamos conseguir", pontuou.

"É importante ter a torcida jogando com a gente nesta fase decisiva do campeonato, onde estamos buscando o acesso a todo custo. A torcida pode esperar que vamos dar o nosso melhor para sair com a vitória e continuar no nosso objetivo", prosseguiu o cabeça de área. 

Após duas rodadas, o Náutico é o terceiro lugar do Grupo C, no quadrangular que vale o acesso à Série B, com três pontos. A pontuação é a mesma do Guarani, mas o Bugre leva a melhor no saldo de gols. Com seis pontos, a Ponte lidera a chave, enquanto o Brusque é o lanterna, após duas derrotas. 

