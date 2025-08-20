A- A+

Futebol Wenderson ressalta força do elenco do Náutico em arrancada ao quadrangular Meia entrou na vaga de Marco Antônio, na partida diante do Anápolis, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Seja por suspensão ou lesão, o técnico Hélio dos Anjos vem sendo obrigado a mudar a base titular do Náutico nos últimos jogos. Mas nada que tenha provocado queda de rendimento do time, que engatou cinco vitórias consecutivas na Série C do Campeonato Brasileiro.





“Nosso grupo é muito bom. Quando alguém falta ou quando perdemos uma peça importante, sempre tem alguém para repor. Isso é bom porque, quem entra, está dando a resposta. Isso só ajuda a somar. Todos estão no mesmo barco, buscando o mesmo objetivo. Com todos remando na mesma direção, não tem como dar errado”, afirmou o meia Wenderson, que substituiu Marco Antônio, fora por suspensão automática.

O Náutico é o vice-líder da Série C, com 32 pontos. Mesmo já classificado ao quadrangular que vale o acesso, o Timbu não quer saber de diminuir o ritmo e agora mira um resultado positivo diante do São Bernardo-SP, sábado (23), no Primeiro de Maio.

“Temos de entrar para ganhar em todos os jogos. O São Bernardo pode ser uma equipe que vamos enfrentar na próxima fase. Será um jogo duro. Temos de ganhar se der ou trazer pontos, continuando sem tomar gols, que também virou outro objetivo nosso”, explicou.

