Wesley é cortado da Copa do Mundo 2026 e Ancelotti chama meia da Atalanta em seu lugar
Jogador eria o titular da seleção brasileira no Mundial, mas deixou o amistoso contra o Egito após 20 minutos lesionado
São Paulo, 07 (AE) - Após sofrer uma lesão na coxa no amistoso contra o Egito, Wesley foi cortado da Copa do Mundo de 2026. Em seu lugar, Carlo Ancelotti convocou o meia Éderson, da Atalanta.
Wesley seria o titular da seleção brasileira no Mundial, mas deixou o amistoso contra o Egito após 20 minutos lesionado. O Estadão flagrou o lateral da Roma deixando o estádio em Cleveland mancando.
"A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem. A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda", disse a CBF, em comunicado.
"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial. Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos", completa.
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Ancelotti muda sua estratégia ao convocar Éderson, um meia de origem. Com isso, os laterais-direitos do Brasil na Copa serão Danilo e Ibañez, que pode atuar na posição improvisado.
Originalmente, Ancelotti havia chamado apenas cinco meio-campistas. Porém, com Éderson reforça o setor para o torneio.
Cortes às vésperas da Copa assombram seleção
É comum a seleção brasileira alterar sua lista de convocados para a Copa do Mundo. A última vez havia acontecido em 2006, com Edmílson dando lugar a Mineiro. Em 2002, Emerson perdeu o penta e a faixa de capitão, dando lugar a Ricardinho.
Em 1998, saíram Romário, Flávio Conceição e Márcio Santos e entraram Emerson, Zé Carlos e André Cruz. No tetra, Mozer e Ricardo Gomes deram lugar a Aldair e Ronaldão.
O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, próximo sábado, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Até 24 horas antes do primeiro jogo é possível fazer alteração na lista dos convocados