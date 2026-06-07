Wesley se pronuncia após corte da Copa do Mundo: "Apenas um capítulo da minha história"

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O lateral-direito Wesley se pronunciou momentos após ser cortado do Brasil para a disputa da Copa do Mundo. Ele sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, durante o amistoso contra o Egito. Nas redes sociais, na tarde deste domingo (07), o jogador da Roma lamentou o ocorrido e demonstrou confiança para o prosseguimento da carreira.



"Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da seleção brasileira neste momento, mas quem conhece minha história sabe que desistir nunca foi uma opção".









No último amistoso antes da Copa do Mundo, o defensor foi substituído aos 16 minutos do primeiro tempo por Danilo, após sentir a lesão. Na saída do gramado, Wesley ficou bem abatido e precisou ser amparado por outros companheiros no banco de reservas. O jovem agradeceu todo o apoio recebido.



"Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pela torcida. Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história".



O jogador de 22 anos era titular no esquema armado por Carlo Ancelotti e vinha de uma boa temporada no futebol italiano. Pela Roma, foram 39 partidas e cinco gols anotados. No clube não estava sendo escalado como lateral-direito, mas na ponta esquerda. Mesmo assim, manteve a titularidade na seleção.



Wesley foi convocado pela primeira vez em março do ano passado, pelo técnico Dorival Júnior, para partidas das Eliminatórias da América do Sul. Na época, ainda defendia as cores do Flamengo. Após o corte, o técnico italiano chamou o volante Éderson para seu lugar no mundial.

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