A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Wesley sente lesão, chora no banco e corre risco de ser cortado da Copa do Mundo O jogador deixou o campo chorando e a situação do atleta gera preocupação a toda comissão técnica da seleção brasileira

O amistoso contra o Egito, última partida preparatória do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo se tornou um drama para o lateral-direito Wesley, da Roma. O jogador sofreu uma lesão e precisou ser substituído por causa das dores.

O jogador deixou o campo chorando e a situação do atleta gera preocupação a toda comissão técnica da seleção brasileira. Vitinho e Paulo Henrique são as opções do técnico Carlo Ancelotti caso o defensor seja cortado.

A substituição do de Wesley aconteceu ainda na metade do primeiro tempo, quando ele deu lugar ao veterano Danilo. Ele foi prontamente atendido pelo médico Rodrigo Lasmar. No entanto, diante da gravidade da contusão, o jogador acabou não conseguindo continuar na partida contra os egípcios.

Pela programação da seleção, a delegação brasileira retorna para Nova Jersey logo depois do jogo com o Egito. Wesley deverá ser submetido a exames de imagens para que a gravidade da lesão seja avaliada pelo departamento médico.

Integrante do Grupo C, o Brasil faz a sua estreia na Copa do Mundo no próximo sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos. O segundo compromisso do time nacional vai ser no dia 19, contra a seleção haitiana. O último duelo pela fase de classificação será contra os escoceses, no dia 24.

Veja também