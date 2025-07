Wesley tem Cafu como exemplo para vencer na Itália e elogia torcida da Roma: "Parece Flamengo"

A- A+

Pronto para iniciar sua trajetória no futebol italiano, o lateral-direito Wesley concedeu a entrevista coletiva agora como jogador da Roma. Ele disse estar pronto para esse novo desafio na carreira após deixar o Flamengo na condição de um dos destaques da equipe, e citou o pentacampeão Cafu como exemplo em busca de uma rotina de vitórias.

"Ele é uma fonte de inspiração. Estou muito feliz por vestir essa camisa e espero que um dia alguém possa se inspirar em mim também", afirmou o jogador que, assim como o lateral pentacampeão do mundo, precisou de muita resiliência para conseguir se firmar como profissional.



O jovem atleta lembrou que precisou se superar várias vezes para não ficar pelo caminho. "Assim que comecei no Tubarão (equipe de Santa Catarina), veio a pandemia da covid-19. Pensei em parar e comecei a trabalhar com a minha mãe. Antes disso, fiz vários testes e fracassei quatro ou cinco vezes", disse o atleta em uma trajetória parecida com a de Cafu, que despontou para o cenário nacional no São Paulo, no início dos anos 90.



Wesley disse que muito de sua insistência foi por incentivo de sua irmã. "Ela ficava mandando mensagens motivacionais no Instagram para me incentivar a voltar a jogar. Até que aceitei um convite do Tubarão. Tive a ideia de gravar uns vídeos e meu agente distribuiu. A partir desse momento, tudo mudou e veio o interesse do Flamengo", comentou.

O clube carioca se mostrou presente nesse primeiro contato com a equipe italiana. Ao ver a empolgação da torcida com a sua chegada, a comparação foi imediata.



"A torcida da Roma me lembra muito a do Flamengo, é incrivelmente apaixonada e eu vi isso no aeroporto quando cheguei. Eram 6h30 da manhã de domingo e havia muita gente", comentou Wesley para a Gazzeta Dello Sport.



Sobre a sua nova realidade, Wesley disse que pretende se adaptar logo ao novo estilo de jogo utilizado na Itália. "Sou um jogador ofensivo e o Gasperini (Gian Piero, treinador) me conhece. É um excelente treinador e mal posso esperar para conversar com ele e ouvir suas instruções", disse o atleta.

