FUTEBOL West Ham aceita venda definitiva de Paquetá ao Flamengo por R$ 260 milhões, diz jornal Acordo verbal com o West Ham não prevê empréstimo do jogador de volta ao clube inglês

West Ham e Flamengo chegaram a um acordo verbal para a transferência de Lucas Paquetá, sem a cláusula de empréstimo de volta ao futebol inglês até o fim da temporada.

Os clubes agora acertam os detalhes finais do pagamento de 36 milhões de libras, cerca de R$ 260 milhões, com a formalização do contrato prevista para as próximas 24 horas, afirma o jornal inglês Daily Mail.

Inicialmente, o West Ham condicionava a liberação do jogador à possibilidade de mantê-lo por empréstimo até o encerramento da Premier League, por considerá-lo peça importante na luta contra o rebaixamento.

No entanto, o cenário mudou após a equipe conquistar duas vitórias consecutivas sem o brasileiro, diante de Tottenham e Sunderland, abrindo cinco pontos de vantagem para a zona de queda.

Paquetá, de 28 anos, não atua pelo time comandado por Nuno Espírito Santo desde a derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest, em janeiro. Após aquele jogo, o meia se recusou a entrar em campo na partida seguinte da FA Cup, contra o QPR, e também vinha se recuperando de uma lesão nas costas.

O jogador manifestou de forma clara o desejo de retornar ao Brasil. O Flamengo chegou a apresentar uma proposta inicial de 30,3 milhões de libras, que foi recusada pelo clube inglês.

Ainda assim, as partes avançaram nas negociações, e os termos pessoais entre o atleta e o clube rubro-negro já estão acertados.Contratado pelo West Ham em 2022 junto ao Lyon, Paquetá disputou 124 partidas com a camisa do clube londrino.

Internamente, a diretoria inglesa teria demonstrado frustração com a decisão do jogador de deixar o time, especialmente após o apoio recebido durante o processo que investigou suposta manipulação de resultados.

O brasileiro foi inocentado por uma comissão independente em julho de 2025, após quase dois anos de apuração.

