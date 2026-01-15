A- A+

FUTEBOL West Ham admite vender Paquetá ao Flamengo, mas quer manter o meia para tentar fugir da degola Time rubro-negro indicou que ofereceria cerca de R$ 188 milhões pelo atleta de 28 anos

O interesse do Flamengo em ter Lucas Paquetá para a temporada 2026 ganhou um obstáculo a mais nos últimos dias.

Disposto a negociar o meio-campista com o clube brasileiro, o West Ham estuda uma fórmula de poder contar com o jogador na luta que o time trava para tentar fugir das últimas colocações da Premier League.



Cumprindo uma campanha sofrível, figura na 18ª colocação do Campeonato Inglês com 14 pontos, o conjunto inglês vê a ameaça do rebaixamento como uma realidade cada vez mais próxima.

De acordo com informações do site inglês The Thelegraph, nesse caso, a presença de Lucas Paquetá seria de grande valia para evitar a queda de divisão.

Com dinheiro em caixa para reforçar seu elenco, o Flamengo indicou que ofereceria cerca de 30 milhões de euros, cerca de R$ 188 milhões, pelo jogador de 28 anos, que está ansioso para retornar ao seu país natal.



Apostando em um aumento na oferta, o West Ham está propenso a aceitar a transferência de um jogador que terá apenas mais um ano de contrato.

O impasse, no entanto, estaria condicionado ao empréstimo de Paquetá de volta ao clube até o fim da temporada, quando termina o Campeonato Inglês.

O meia recusou propostas de outros clubes da Inglaterra e da Europa devido ao seu desejo de retornar ao Brasil, onde o campeonato nacional recomeça no final de janeiro e vai até dezembro.



O atleta retornou aos treinos na quarta-feira, após ter ficado de fora da vitória em casa sobre o Queens Park Rangers, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, no último fim de semana, em meio a rumores de que ele teria pedido para não participar da partida.



O seu desempenho caiu desde a investigação da Federação Inglesa de Futebol (FA) sobre alegações de manipulação de resultados. Apesar de ter sido inocentado, ele ficou bastante abalado com o episódio e passou a estudar um retorno ao Brasil.



Paquetá foi contratado pelo West Ham em agosto de 2022. Na mira do Manchester City, ele viu a chance de ser comandado pelo técnico Pep Guardiola fracassar justamente por causa do seu suposto envolvimento em apostas esportivas.



Embora o West Ham compreenda sua insatisfação, existe um sentimento no clube de que ele deve retribuir essa confiança terminando a temporada e desempenhando um papel na luta contra o rebaixamento.



O técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, quer a permanência de Paquetá, embora admita que o meia foi afetado pelo caso de apostas e sua decisão pode ter um peso importante que o clube inglês insista em liberar o atleta somente após o fim da Premier League.

Veja também