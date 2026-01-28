A- A+

Transferência West Ham confirma liberação de Paquetá para acertar retorno ao Flamengo Clube inglês cita razões pessoais e desgaste mental após investigação da FA

O West Ham United confirmou nesta quarta-feira (28) que deu autorização para Lucas Paquetá realizar exames médicos e negociar os termos pessoais com o Flamengo, após um acordo financeiro ser alcançado entre os clubes para a transferência em definitivo. Clube carioca vai desembolsar 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) para ter o jogador, que se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.

Em comunicado oficial, o clube inglês afirmou que o jogador manifestou o desejo de retornar ao Brasil por “razões pessoais e familiares”, buscando um recomeço após ter sido absolvido, em julho de 2025, das acusações de má conduta levantadas pela Federação Inglesa (FA). O processo se arrastou por cerca de dois anos e, segundo o West Ham, causou “considerável desgaste mental” ao atleta.

Apesar de tentativas da diretoria e da comissão técnica para convencer Paquetá a permanecer em Londres, o clube reconheceu que o meia se manteve firme na decisão de sair. Diante disso, o treinador e a direção aceitaram, “com relutância”, o pedido de transferência.

"Lucas deixou claro que queria voltar para casa e iniciar um novo capítulo de sua carreira", diz a nota divulgada pelo West Ham, que agradeceu ainda o apoio dado por jogadores, funcionários e torcedores ao brasileiro, especialmente durante o período em que esteve sob investigação.

O clube informou que não fará novos comentários sobre a negociação neste momento.

West Ham United can confirm that Lucas Paquetá has been given permission to undergo a medical and discuss personal terms with Brazilian club Flamengo, after a fee was agreed for his permanent transfer. — West Ham United (@WestHam) January 28, 2026

Veja nota na íntegra:

"O West Ham United confirma que Lucas Paquetá recebeu autorização para realizar exames médicos e discutir os termos pessoais com o clube brasileiro Flamengo, após um acordo financeiro ter sido alcançado para sua transferência em definitivo.

Lucas deixou claro que, por razões pessoais e familiares, deseja retornar ao Brasil e iniciar um novo capítulo, após ter sido absolvido, em julho de 2025, das acusações de má conduta da Federação Inglesa (FA), um processo que levou dois anos para ser concluído e que lhe causou significativo desgaste mental.

Apesar de o clube ter feito tudo o que estava ao seu alcance para convencer Lucas a permanecer, o jogador manteve-se irredutível em sua decisão de sair. Diante disso, o treinador e a diretoria concordaram, ainda que com relutância, em aceitar o pedido de transferência.

O West Ham United aproveita a oportunidade para agradecer à diretoria, aos jogadores, aos funcionários e aos torcedores leais pelo apoio firme e dedicado demonstrado a Lucas ao longo de sua passagem pelo clube e, em especial, nos últimos dois anos e meio.

O clube não fará novos comentários neste momento".

