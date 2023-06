West Ham e Fiorentina fazem final da Liga Conferência buscando encerrar jejum de décadas sem títulos

A- A+

West Ham e Fiorentina disputam nesta quarta-feira (07), em Praga, às 16h00 (horário de Brasília), a final da Conference League, um título europeu de prestígio que também significará, para a equipe vencedora, o fim de um jejum de décadas sem erguer uma taça.

Os 'Hammers' não conquistam um troféu desde que venceram a FA Cup contra o Arsenal em 1980. E o único título europeu na galeria do clube londrino é a extinta Recopa de 1965. A outra final que disputou foi outra Recopa, perdida para o Anderlecht em 1976.

A Fiorentina tem alguns títulos a mais que seu adversário, mas o último aconteceu há mais de duas décadas: a Copa da Itália em que derrotou o Parma na final, na temporada 2000-2001.

No âmbito europeu, a 'Viola' também tem um currículo ligeiramente melhor, com um título da Recopa (1961) e as finais perdidas da Copa da Europa (1957), Recopa (1962) e Copa da Uefa (1990).

- Última vaga na Liga Europa -

As duas equipes também vivem situações parecidas ao chegarem a esta final europeia depois de não corresponderem às expectativas nos respectivos campeonatos nacionais: o time comandado por David Moyes terminou a Premier League em 14º, enquanto a Fiorentina, do técnico Vincenzo Italiano, ficou em 8º na Serie A.

Com isso, o título da Conference League é a única chance para ambos de participar de uma competição europeia na próxima temporada. No caso, a Liga Europa.

Numa final bastante aberta que será disputada na Eden Arena, na capital tcheca, a equipe inglesa surge com um leve favoritismo, pelo menos de acordo com os resultados obtidos neste torneio.

Depois de superar a rodada anterior ao eliminar o dinamarquês Viborg com um placar agregado de 6x1, o West Ham passou da fase de grupos com vitórias em todos os jogos contra Anderlecht, Silkeborg e Steaua Bucareste.

E no mata-mata venceu o AEK Larnaca nas oitavas de final (6x0 no agregado), o Gent nas quartas de final (5x2) e o AZ Alkmaar nas semifinais (3x1) sem perder um único jogo.

Já a Fiorentina teve mais dificuldades. No playoff classificatório para a fase de grupos, eliminou o Twente por 2x1 no placar agregado, e depois ficou em segundo lugar em sua chave, atrás do turco Basaksehir, o que levou a equipe a disputar outra repescagem de acesso às oitavas de final, em que venceu o Braga (7x2 no agregado).

- Provável despedida de Rice -

Sivasspor (5x1), Lech Poznan (6x4) e Basel (4x3) foram os obstáculos seguintes até chegar à final. Especialmente difícil foi a semifinal contra os suíços, a quem venceram por 2x1 em Florença. No jogo de volta, o argentino Nicolás González forçou a prorrogação com dois gols e o tcheco Antonin Barak classificou os italianos com um gol nos acréscimos do tempo extra (120+9').

O West Ham também parece ter um elenco melhor. O jogador da seleção inglesa Declan Rice, que despertou interesse de Arsenal, Manchester City e Bayern de Munique, poderá fazer o seu último jogo pelos 'Hammers', e divide o meio de campo com o espanhol Pablo Fornals e o brasileiro Lucas Paquetá, com o jamaicano Michail Antonio, o francês Said Benrahma e Jarrod Bowen como meias ofensivos.

É exatamente a linha ofensiva a que mais se destaca na Fiorentina, pelo menos nesta edição da Conference League, com quatro jogadores marcando um total de 23 gols: o brasileiro Arthur Cabral (7), o sérvio Luka Jovic (6), além de Barak e Nico González (5 cada). Sem esquecer o 'maestro', Sofyan Amrabat, que tanto se destacou no Mundial do Catar com a seleção de Marrocos.

Nas arquibancadas também parece que os ingleses vão levar vantagem: apesar de a Uefa ter distribuído "apenas" 6.000 ingressos por equipe, é esperada a presença de mais de 20.000 torcedores do West Ham em Praga e a polícia local já foi avisada após o tumultos ocorreram na semifinal disputada em Alkmaar.

- Prováveis escalações:

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Quarta, Milenkovic, Biraghi - Mandragora, Amrabat - Nico González, Bonaventura, Ikoné - Cabral. Técnico: Vincenzo Italiano

West Ham: Aréola - Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell - Soucek (Fornals), Rice, Paquetá - Bowen, Antonio, Benrahma. Técnico: David Moyes

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Veja também

Futebol Mesmo sem vitória, Conceição elogia segundo tempo do Santa