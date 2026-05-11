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FUTEBOL INTERNACIONAL West Ham prepara reclamação formal à Premier League após gol anulado contra o Arsenal; veja o lance Clube questiona falta de consistência em decisões do VAR após lance envolvendo David Raya

O West Ham United decidiu aumentar a pressão sobre a arbitragem inglesa após a derrota por 1 a 0 para o Arsenal FC, pela Premier League. O clube comandado por Nuno Espírito Santo vai apresentar uma reclamação formal à liga por causa do gol anulado de Callum Wilson nos acréscimos da partida.

O lance gerou revolta nos Hammers porque o empate foi invalidado após revisão do VAR, que identificou falta de Pablo sobre o goleiro David Raya antes da finalização.

Com o resultado, o West Ham ficou ainda mais pressionado na luta contra o rebaixamento e, segundo a BBC, pretende cobrar explicações da Premier League sobre o critério adotado pela arbitragem em lances semelhantes ao longo da temporada. O clube também solicitará o áudio da conversa entre o árbitro Chris Kavanagh e o responsável pelo VAR, Darren England.

Após a partida, Nuno Espírito Santo criticou duramente a falta de uniformidade nas decisões da arbitragem inglesa.

— Há circunstâncias do passado que foram avaliadas de forma diferente. Nem os árbitros sabem o que é falta e o que não é. Isso gera dúvidas. Olhem para cada escanteio na Premier League e verão que algo semelhante acontece em todos os campos. Os jogadores estão confusos e frustrados — afirmou o treinador português.

O gol anulado aconteceu já nos acréscimos da partida, quando Callum Wilson aproveitou a sobra na área para empatar o jogo. O VAR, porém, chamou o árbitro para revisar o lance após identificar contato de Pablo sobre Raya no momento da disputa aérea.

Do lado do Arsenal, o técnico Mikel Arteta classificou a decisão da arbitragem como “corajosa”. Ex-árbitro da Premier League, Peter Walton também defendeu a anulação do gol.

— O jogador do West Ham coloca a mão sobre o braço e o ombro de Raya, restringindo seu movimento e impedindo sua capacidade de disputar corretamente a bola. Pelos ângulos disponíveis para o VAR, especialmente pela lateral, isso fica bastante claro — analisou.

Veja o lance:

After Review: Absolute Scenes Golo anulado ao West Ham.#DAZNPremier pic.twitter.com/YZffsQKGhV — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 10, 2026

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