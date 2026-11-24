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FUTEBOL Weverton nega contato do Santos e reafirma compromisso com o Grêmio até 2028 As especulações sobre o futuro do goleiro ganharam força em meio à situação delicada do Grêmio no Campeonato Brasileiro

O goleiro Weverton negou ter sido procurado pelo Santos e afastou os rumores de uma possível transferência para o clube paulista. Após a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o time santista, na noite de segunda-feira (23), no MorumBIS, o jogador afirmou que mantém o foco na equipe gaúcha e destacou que tem contrato até 2028.

As especulações sobre o futuro do goleiro ganharam força em meio à situação delicada do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O clube luta para se afastar da zona de rebaixamento nas duas rodadas finais, cenário que alimentou notícias sobre possíveis saídas de jogadores do elenco.

"Tenho contrato até 2028. Não penso nisso, penso só em tentar ajudar o Grêmio, junto com os meus companheiros, para que a gente saia dessa situação e possa ter mais tranquilidade. Não tem nada, nunca ninguém me procurou", afirmou Weverton.





O goleiro também criticou a circulação de informações sobre uma negociação que, segundo ele, não existe. "As pessoas inventam fatos, inventam coisas, e depois sempre sobra para a gente ter que vir aqui explicar que não tem nada", declarou. O jogador ainda disse não saber de onde surgiram os rumores envolvendo o Santos.

Weverton chegou ao Grêmio no início da temporada e tem vínculo com o clube até 2028. Aos 33 anos, tornou-se um dos principais nomes da equipe e teve participação importante na vitória sobre o Santos, com defesas que ajudaram a garantir o resultado.

Além da luta para manter o Grêmio na primeira divisão, o goleiro também terá pela frente a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, marcada para 6 de dezembro, em Brasília. O clube gaúcho busca encerrar a temporada com uma conquista nacional, enquanto tenta garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro.

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