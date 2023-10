A- A+

Wikipédia cria concurso para reduzir desigualdade de gênero nos verbetes de atletas do país

Elane, Fia, Roseli e tantas outras pioneiras da seleção feminina de futebol são nomes conhecidos apenas dentro de uma bolha formada por quem acompanha ou trabalha na modalidade. Encontrar informações aprofundadas dessas atletas na internet é missão inglória. É justamente para estourar essa bolha que a Wiki Movimento Brasil (WMB), em parceria com o Museu do Futebol e a ONU Mulheres, criou um concurso para editar e criar verbetes sobre personalidades femininas do esporte.

A partir de hoje e até dezembro, os editores inscritos no concurso, que dará prêmios aos mais produtivos, vão inserir informações para contar melhor a história de milhares de mulheres que, apesar dos feitos, não têm o devido reconhecimento. Ou de competições e equipes que sequer constam nas páginas da Wikipédia em língua portuguesa.

A zagueira Elane, por exemplo, esteve presente no torneio experimental da Fifa de 1988 e foi a autora do primeiro gol da seleção brasileira na história das Copas do Mundo, em 1991. Seu verbete, porém, tem pouquíssimas linhas.

O Wikiconcurso Mulheres Brasileiras no Esporte também pretende reduzir a enorme desigualdade de gênero diagnosticada pela Wikipédia. No Brasil, há 4.457 registros de jogadores de futebol. Entre as mulheres, há apenas 156 verbetes. A discrepância segue em outros esportes: no basquete, são 162 contra 65.

— O perfil médio dos editores é de homens de uma determinada idade, que não se interessam tanto pelas modalidades femininas. Mas não sabemos se o motivo de poucos verbetes de mulheres é porque faltam mulheres editando ou o contrário — reflete Érica Azzellini, gestora de comunidades do WMB.

Não há metas preestabelecidas, mas os organizadores esperam que, no período de dois meses, chegue-se a 1/4 dos verbetes dos atletas homens. O principal, no entanto, é que os conteúdos sejam de qualidade, com muitas fontes e referências.

É aí que entra o Museu do Futebol, com seu enorme acervo on-line e ampla pesquisa. A organização tem feito a curadoria dos nomes que faltam ou que possuem informações incompletas. A lista será disponibilizada aos editores cadastrados no concurso. Eles também receberão orientação e serão monitorados.



— É superdifícil recuperar a história de torneios como o de 1988 ou o de 1991, que não foram transmitidos. Isso fica restrito a uma bolha de pesquisadores. Outras camadas de informação vão estar sendo divulgadas a um público que não é só acadêmico pela lógica do hipertexto e dos links do Wikipédia — diz a diretora do Museu do Futebol, Marília Bonas.

Para tornar os verbetes ainda mais ricos, as edições deles poderão ser feitas por todos os participantes. Quem fizer mais, ganhará o concurso e a premiação de até R$ 2,5 mil. Mas isso é apenas um chamariz.

— O Wikipédia é um espaço colaborativo e democrático. É mais que uma disputa. A missão é mais forte —afirma Érica.

