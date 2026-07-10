William Alves projeta duelo do Santa Cruz contra o Barra: "Nossa atenção tem sido máxima"

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O Santa Cruz segue em ritmo intenso de preparação para o próximo desafio na Série C do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no próximo domingo (12), contra o Barra, às 11h, em Santa Catarina.



Após superar uma dura derrota em casa para o Ypiranga-RS, o Tricolor do Arruda engatou duas vitórias consecutivas - contra Ituano e Paysandu - e agora busca consolidar sua posição na parte de cima da tabela.





Para William Alves, zagueiro da Cobra Coral, o elenco soube assimilar o tropeço na Arena e reagir rapidamente: a rotina de treinos manteve o mesmo nível de exigências para corrigir as falhas e potencializar as virtudes do time.



"Depois da derrota para o Ypiranga, uma derrota dura em casa, a gente sabia que precisava dar uma resposta, mesmo fora de casa, que foi o jogo do Paysandu. Conseguimos fazer um bom jogo fora e tinha a responsabilidade de confirmar esse bom resultado tendo uma vitória em casa. Conseguimos essa vitória [contra o Ituano], trabalhamos bem essa semana [para] melhorar alguns pontos que não foram tão bons, para que a gente faça uma grande partida contra o Barra e dê uma sequência nesse bom momento", analisou.

Elenco do Santa Cruz. Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz



Com apenas nove gols sofridos em 13 jogos, o Santa ostenta a melhor defesa da competição. De acordo com William, o mérito desse desempenho não se restringe apenas aos defensores e ao goleiro, mas, sim, ao forte espírito coletivo do elenco.



"É um conjunto da equipe. A gente tem que enaltecer o trabalho que é feito pelos nossos atacantes, nossos extremos, nossos meias, sempre têm contribuído muito no começo da marcação e isso tem facilitado a bola chegar um pouco mais mastigada lá atrás para a gente. Então, a gente reforça esse compromisso da equipe em todo momento estar competindo, a Série C exige muito isso", declarou.



Confronto contra o Barra

O adversário da rodada é um velho conhecido: o Barra foi a equipe com quem a Cobra Coral disputou a final da Série D em 2025. Na ocasião, o Pescador acabou levando a melhor.

Santa Cruz e Barra se enfrentaram na Série D 2025. Foto: Rafael Vieira/FPF



Em 2026, o favoritismo muda de lado: o Santa é o quarto colocado da competição, com 21 pontos, enquanto o Barra é apenas o décimo sexto, com 15 pontos.



Apesar de o rival não viver um bom momento na tabela, o respeito e a atenção para a partida pelo lado Tricolor são máximos.



"É uma equipe que o Santa Cruz conhece muito bem. A gente sabe que eles, apesar de não estarem passando por um bom momento, têm uma equipe qualificada, jogadores que podem dificultar o nosso jogo lá. A nossa atenção quanto à equipe deles tem sido máxima. A gente espera fazer o que tem feito nos jogos fora de casa para que a gente possa voltar de lá com o resultado positivo", concluiu.

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