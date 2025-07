A- A+

Série D William Alves quer recuperação do Santa Cruz: "precisamos nos colocar no trilho novamente" Zagueiro será titular no próximo domingo (06), na Arena das Dunas, contra o América/RN

O Santa Cruz vem apresentando uma queda no aproveitamento durante a disputa do returno da Série D do Campeonato Brasileiro. Em três partidas do segundo turno, o Tricolor perdeu dois jogos - Ferroviário e Central.

O zagueiro William Alves, que será titular diante do América/RN, no próximo domingo (06), na Arena das Dunas, pregou a necessidade do time voltar a pontuar com consistência.

"Sabemos que a responsabilidade é grande, somos a equipe a ser visada, continuamos com líderes do grupo e aprendemos com o resultado adverso. A gente quer voltar a trilhar esse caminho de sucesso", discursou o defensor.

Após a derrota por 1x0 para o Central, no Arruda, no último domingo (29), a Cobra-Coral perdeu o primeiro lugar geral da Série D. O experiente atleta reforçou a necessidade de permanecer bem classificado.

"A gente tem o objetivo claro de classificar em primeiro para decidir as eliminatórias em casa. Nos colocamos nesse lugar de primeiro colocado geral com um primeiro turno muito bom", disse.

Durante todas as sete partidas do primeiro turno, o Santa teve um desempenho com seis vitórias e um empate, representando um aproveitamento de 90,5%. Por outro lado, desde o início do returno, o Tricolor tem duas derrotas e uma vitória, caindo para um aproveitamento de 33,3% dentro deste recorte.

"A Série D é muito dura, você pode fazer uma grande primeira fase, mas vai se colocar no mata-mata em seguida e a gente não pode perder essa concentração. Precisamos nos colocar no trilho novamente", afirmou o camisa 4.

Veja também