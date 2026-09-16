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FUTEBOL William Alves ressalta bom momento no Santa Cruz e projeta jogo que pode encaminhar o acesso O zagueiro prega cautela para o confronto diante do Floresta neste domingo (20), após início promissor no quadrangular final

A principal liderança do Santa Cruz no elenco, o capitão William Alves, destacou o bom momento que vive em sua terceira passagem pelo clube e falou sobre a necessidade da equipe permanecer focada para a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor encara o Floresta neste próximo domingo (20), na Arena de Pernambuco, às 16h, em jogo válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C.

Momento e histórico pelo Santa



Tendo voltado ao clube no final de 2024 para integrar o processo de reformulação, o jogador de 39 anos viveu altos e baixos, sendo questionado pela torcida até se firmar na equipe e exercer papel crucial na luta pela promoção à segunda divisão.

"Sempre achei super natural a desconfinaça do torcedor devido à idade e o momento que o clube vivia, mas sempre mantive confiança em recuperar a parte física e preferi trabalhar quieto e para mostrar dentro de campo, e os resultados tem aparecido desde o ano passado", iniciou o zagueiro



"Fico muito grato com o reconhecimento do torcedor, visto que grandes jogadores da posição já passaram por aqui. Em momentos importantes como esse passa um filme na cabeça de tudo que já vivi aqui dentro, toda entrega, esforço e dedicação. O Santa Cruz faz parte da minha história, não só como atleta, mas familiar, casei em Recife, meus filhos nasceram aqui e espero terminar minha história retribuindo tudo que este clube já fez por mim", completou William Alves

Muralha

De forma isolada, a Cobra Coral possui a melhor defesa do torneio até aqui, são 15 gols sofridos em 21 jogos disputados. William comentou sobre a solidez defensiva da equipe como aspecto fundamental.

"Eu, o Eurico e o Matheus Vinícius somos jogadores que temos maturidade e vivência dentro do clube, fomos provados desde o ano passado, com muitos desafios e jogos decisivos com uma pressão muito grande, onde conseguimos superar com êxito. Então nossa função é passar um pouco disso para o restante do grupo, que certamente está fortalecido e focado nesse sentido", disse.

Confronto diante do Floresta

O Santa reencontrará um velho conhecido, o atual treinador do Floresta, Leston Júnior, que trabalhou pela última vez no time na Série D em 2022. O capitão pontuou que será um jogo difícil diante das características de jogo do adversário e que o adversário possui bom conhecimento sobre o Santa.

"Sabemos das características da equipe do Floresta, já trabalhei com o Leston e sabemos o quanto suas equipes são organizadas. Precisaremos estar muito cautelosos em relação as transições, pois são uma equipe que apostam muito numa defesa mais baixa, são muito fortes no contra-ataque, assistismos o confronto diante do Botafogo-PB", alertou o capitão William Alves.

Recorde de público

O zagueiro reforçou a importância de controlar a ansiedade gerada pelos bons resultados e a expectativa do torcedor. A previsão é de recorde de público na Série C, até aqui já foram vendidos 37 mil ingressos.

"Chegamos depois de duas vitórias e uma situação muito confortável, mas que pode ser revertida muito facilmente em caso de tropeço nosso. Então é muito claro que precisamos finalizar aquilo que iniciamos, não permitindo que a euforia do torcedor se transforme em ansiedade dentro de campo", começou.

Santa Cruz aposta na força da torcida e o ambiente da Arena de Pernambuco para garantir mais um bom resultado - Foto: Savyo Miguel/FPF

O atleta também aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio e aguarda um ambiente digno da grandeza da partida.

"Queremos agradecer por tudo que eles fizeram esse ano e em toda a história do clube, que eles possam gerar a mesma atmosfera que ocorreu contra o Botafogo-PB, e sabemos que isso é um reflexo do que estivermos produzindo dentro do campo e queremos proporcionar isso".

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