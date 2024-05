A- A+

Fórmula 1 Williams confirma renovação e estende vínculo com Alexander Albon na Fórmula 1 Tailandês de 28 anos acertou vínculo "plurianual", sem data específica, com a equipe inglesa

A direção da Williams confirmou nesta quarta-feira (15) a renovação de contrato do piloto Alexander Albon. O tailandês de 28 anos acertou vínculo "plurianual", sem data específica, e ganhou elogios da tradicional equipe da Fórmula 1. Albon era um dos pilotos do grid atual do campeonato que tinha contrato somente até o fim deste ano.

"Estamos muito satisfeitos em garantir o futuro de Alex na Williams. Ele tem talento excepcional, contribuição técnica e dedicação à causa e este é um enorme voto de confiança na Williams e na jornada de volta do time para a competitividade", declarou James Vowles, chefe da Williams. "Desde que ingressou na equipe, Alex tem demonstrado consistentemente sua capacidade de atuar sob pressão e acertar com ele no longo prazo é uma grande peça do quebra-cabeça que vai nos levar de volta ao topo do grid."



Albon também celebrou o acordo. "Estou incrivelmente feliz por permanecer na Williams e por continuar trabalhando com uma equipe tão talentosa e dedicada. Foi um início de ano difícil, mas desde que ingressamos na Williams fizemos progressos significativos juntos e eu tenho visto as grandes mudanças acontecendo nos bastidores para nos levar de volta à frente do grid", disse o tailandês, sustentado o mesmo discurso do seu chefe.

O piloto da Tailândia está em sua terceira temporada com a Williams. Após fazer uma boa temporada em 2023, ele ainda não pontuou neste ano. Albon defendeu duas equipes diferentes antes de chegar ao time britânico na F-1. Esteve na Toro Rosso, que depois mudou seu nome para AlphaTauri, e na Red Bull, onde não aguentou a pressão e acabou perdendo espaço em 2021.



Albon e os demais pilotos da F-1 voltam para a pista neste fim de semana, no GP de Emilia-Romagna, a ser disputado no tradicional Autódromo Enzo e Dino Ferrari, também conhecido como Circuito de Ímola.

