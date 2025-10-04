A- A+

fórmula 1 Williams é punida por asa móvel irregular, e Bortoleto largará em 14º no GP de Singapura Nota assinada pelo delegado técnico da FIA diz que os carros dos pilotos Albon e Sainz excederam o limite máximo de 85 mm em ambos os lados da área externa da asa traseira

Se Gabriel Bortoleto mostrava desânimo por largar no fundo do grid do GP de Singapura, neste domingo, suas chances de alcançar a zona de pontuação aumentaram após a Williams ser punida por irregularidades encontradas na asa traseira dos carros de Alexander Albon e Carlos Sainz após o treino de classificação neste sábado. Assim, o brasileiro herdou duas posições e sairá em 14º.

A dupla da Williams foi desclassificada devido a falhas técnicas em seus carros. Albon e Sainz ficaram, respectivamente, em 12º e 13º na sessão classificatória no circuito de Marina Bay, mas terão de largar no final do grid após a inspeção da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) encontrar irregularidades no DRS, o sistema de redução de arrasto, depois da sessão.

"As posições ajustáveis do elemento da asa traseira superior foram verificadas nos carros de número 23 (Albon) e 55 (Sainz)", diz a nota assinada pelo delegado técnico da FIA. "Ambos os carros excederam o limite máximo de 85 mm em ambos os lados da área externa da asa traseira."

Tal irregularidade poderia dar vantagem aerodinâmica aos carros da Williams durante a abertura da asa móvel. Apesar de ter seus tempos zerados, os dois pilotos foram autorizados a disputar a prova deste domingo, partindo do fundo do pelotão.

O diretor da Williams, James Vowles, lamentou o resultado da inspeção. "Isso é extremamente decepcionante para a equipe e estamos investigando como isso aconteceu", disse, em nota. "Em nenhum momento buscamos uma vantagem de desempenho e as asas traseiras passaram por nossas próprias verificações no início do dia, mas há apenas uma medição que importa e aceitamos a decisão da FIA. Revisaremos imediatamente nossos processos para garantir que isso não aconteça novamente."

Há duas semanas, no GP do Azerbaijão, o piloto Esteban Ocon havia sido desclassificado após o treino de definição do grid pelo mesmo motivo - a asa traseira de sua Haas foi reprovada nas verificações da FIA após a sessão.

Confira o grid de largada atualizado para o GP de Singapura de Fórmula 1:

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s158

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s340

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s524

4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s537

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s586

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s688

7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s784

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min29s846

9º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min29s868

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s955

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min30s141

12º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min30s320

13º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min30s353

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min30s820

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s949

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min30s982

17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s989

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s261

19º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s202*

20º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min30s235*

