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Sport Willian Oliveira comenta fase do Sport e prega recuperação: "Só vive momento bom, quem vence" Novo camisa 29 da Ilha do Retiro pode fazer estreia como titular no sábado (8), diante do Vila Nova

De volta ao Sport depois de 11 anos, o volante Willian Oliveira se mostrou motivado em ajudar o clube na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (4), o camisa 29 comentou o momento vivido pelo time na temporada. O Leão é o 10º colocado da Segundona, com 29 pontos, e não sabe o que é vencer há nove partidas.

"Eu digo que no futebol brasileiro só vive momento bom, quem vence. Só vive momento bom, quem está em primeiro. Aqui se cobra muito, a cobrança é alta, e se tratando de clube grande, ainda mais como o Sport, a pressão vai vir sempre. Quando a vitória não vem, isso é normal", salientou.

"Eu não chego para ser o salvador da pátria, mas para ser um cooperador com toda rapaziada para conquistar nosso objetivo. Sou mais um guerreiro que vai dar a mão para esses caras. No que depender de mim, estarei sempre para ajudar", prosseguiu.

Diferente da passagem entre 2014 e 2015, quando só atuou em dez ocasiões, ao atuar no Sport por empréstimo junto ao Fluminense, Willian Oliveira já pode figurar entre os titulares na próxima rodada.

No sábado (8), às 16h, o Leão visita o Vila Nova, em Goiânia. Já regularizado, o cabeça de área foi questionado sobre a possibilidade de aparecer na formação inicial. Na resposta, o jogador de 33 anos pregou respeito aos demais companheiros e afirmou que cabe ao técnico Gilmar Dal Pozzo optar pelo que é melhor para a equipe.

"A rapaziada vem treinando, vem buscando o seu espaço. Sou mais um que venho para brigar pelo meu espaço também, com humildade e respeitando aqueles que aqui já estão. A escolha cabe ao Dal Pozzo. Eis-me aqui para entregar tudo aquilo que estiver ao meu alcance para ajudar, para juntos conquistarmos os objetivos, que não alegra só a nós, mas também à torcida", pontuou Willian.

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