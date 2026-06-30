Wilton Pereira Sampaio tem atuação segura em classificação de Marrocos nos pênaltis na Copa

A- A+

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por conduzir a partida que garantiu a classificação do Marrocos sobre a Holanda, nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, nesta segunda-feira, no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.



Em um duelo nervoso e bastante disputado, Wilton teve uma atuação segura, mostrou bom posicionamento e controlou a partida com firmeza.





Wilton trabalhou ao lado dos compatriotas Bruno Pires e Bruno Boschilia. Os primeiros minutos da partida foram marcados por discussões e exigiram bastante diálogo da equipe de arbitragem. Holandeses e o técnico Ronald Koeman reclamaram de uma cotovelada de Ounahi em van Hecke, aos 27 minutos do primeiro tempo, mas Sampaio optou apenas por advertir o marroquino verbalmente, sem aplicar cartão.



Com o andamento da partida, principalmente no segundo tempo, a arbitragem conquistou a confiança dos jogadores e controlou o confronto com tranquilidade. Ao todo, foram marcadas 32 faltas, três impedimentos e distribuído apenas um cartão amarelo, para o zagueiro Issa Diop, de Marrocos.



Este foi o terceiro jogo apitado por Wilton nesta edição do Mundial. Ele também esteve na abertura da competição, quando o México venceu a África do Sul por 2 a 0. Na ocasião, expulsou três jogadores: os sul-africanos Sphephelo Sithole e Themba Zwane, além do mexicano César Montes.

Brasileiro aplicou três cartões vermelhos na primeira partida do mundial. Foto: Yuri Cortez / AFP



A segunda partida do árbitro brasileiro no torneio foi entre Noruega e Senegal, pela segunda rodada do Grupo I, com vitória dos europeus por 3 a 2. A atuação foi bem avaliada, embora os senegaleses tenham reclamado de um suposto pênalti não assinalado na etapa final.



Em sua terceira Copa do Mundo, o goiano igualou o recorde de Carlos Eugênio Simon como o árbitro brasileiro com mais partidas apitadas em Mundiais, com sete. Considerando também a Copa do Mundo Feminina, apenas Edina Alves Batista soma mais atuações, com oito.



Na edição anterior, no Catar, em 2022, Wilton apitou quatro partidas e foi um dos árbitros com mais jogos no torneio, ao lado do mexicano César Ramos. Já na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, integrou a equipe de arbitragem como árbitro de vídeo (VAR).

Veja também