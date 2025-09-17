A- A+

Wilton Pereira Sampaio testa câmera corporal inédita na Libertadores Tecnologia utilizada na Copa do Mundo de Clubes pode ser disponibilizada ao público caso avaliações satisfaçam a confederação

A Referee Cam, câmera corporal afixada nos árbitros que fez sucesso durante a Copa do Mundo de Clubes, começou a ser testada pela Conmebol nesta terça-feira. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi o primeiro a utilizar o equipamento.

Wilton apitou a vitória do Racing por 1 a 0 sobre o Vélez Sarsfield, no José Amalfitani, em Buenos Aires. Em algumas fotos da partida, é possível perceber o equipamento, posicionado acima do microfone, na orelha direita do árbitro.

O equipamento visto de trás, enquanto Wilton checa o monitor do VAR — Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Horas antes, a Conmebol já havia anunciado que testaria a câmera na partida. De início, a experiência tem caráter de avaliação interna. As imagens captadas pela câmera de Wilton não serão divulgadas.





"Se os testes tiverem resultados satisfatórios, a Conmebol poderá começar a transmitir essas imagens a partir das semifinais dos torneios continentais em andamento", diz a confederação.

A câmera permite ao torcedor ver imagens em primeira pessoa do que acontece em campo, da perspectiva dos árbitros.

"O uso desta ferramenta tecnológica não só levará o torcedor ao nível do campo, a poucos metros da ação, mas também reforçará o compromisso da Conmebol com a transparência e o fair play como pilares do esporte", completa a confederação.

