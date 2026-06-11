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Copa do Mundo Wilton Sampaio expulsa três jogadores no 1º jogo da Copa do Mundo e viraliza falando inglês Esta é a terceira Copa que Wilton participa, em 2018 ele atuou apenas no VAR

Escolhido pela Fifa para apitar o primeiro jogo da Copa do Mundo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio teve atuação de destaque e expulsou três jogadores no confronto entre México e África do Sul, vencido pela seleção mexicana por 2 a 0, no Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta quinta-feira, 11.

No primeiro tempo, Sampaio aplicou dois cartões amarelos, um para o mexicano Gutiérrez e outro para o sul-africano Mokoena. No começo da segunda etapa, aos 4 minutos, expulsou Sithole, da África do Sul, após o atleta ter cometido uma falta fora da área que configurava uma chance clara de gol para o México.

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Aos 27 minutos da etapa final, o mexicano Raúl Jiménez invadiu a área e pediu pênalti de Sibisi, mas Sampaio mandou o jogo seguir, fazendo gesto enfático que não havia sido falta. Pouco depois, deu um cartão amarelo para Sibisi em outra jogada.

Na reta final do duelo, aos 37 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR para avaliar uma possível agressão de Zwane, que acertou o rosto de Alvarado. Sampaio olhou as imagens e rapidamente decidiu expulsar o jogador sul-africano.

Ao anunciar a decisão pelo microfone, o juiz falou em inglês e viralizou nas redes sociais. Internautas acharam engraçadas as reações dos jogadores ao tentar entender as palavras do brasileiro.

Já nos acréscimos do jogo, Sampaio aplicou o terceiro cartão vermelho ao punir o zagueiro mexicano Montes por falta dura próxima da grande área. Os jogadores do México reclamaram indicando que o cartão amarelo seria mais adequado.

Natural de Teresina de Goiás, Wilton tem 44 anos, integra a Federação Goiana e consolidou-se como um dos principais árbitros do futebol brasileiro. No mundial, ele está acompanhado por outros dois profissionais do País: Ramon Abbati Abel, da Federação Catarinense, e Raphael Claus, da Federação Paulista.

Esta é a terceira Copa do Mundo de Wilton. Ele atuou como VAR, em 2018, na Rússia, e como árbitro principal em 2022, no Catar. Embora seja frequentemente criticado no cenário nacional, ele desfruta de grande prestígio na Fifa, quadro que integra desde 2013. No último mundial, ele chegou a ser cotado para apitar a final, mas a escala acabou ficando com o polonês Szymon Marciniak.

?Em 2022, Sampaio e o mexicano Cesar Ramos foram os profissionais que mais vezes apitaram na competição, com quatro jogos cada. Com essa marca, ele se tornou o árbitro brasileiro com mais duelos apitados em uma mesma edição de Copa do Mundo, empatando com José Roberto Wright, que alcançou o feito na Itália, em 1990.



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