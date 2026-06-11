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Tênis Wimbledon aumenta premiação em 20% e distribuirá mais de R$ 445 milhões em 2026 Campeões de simples receberão quase R$ 25 milhões cada; reajuste ocorre em meio à pressão dos tenistas por maiores ganhos

O tradicional torneio de Wimbledon anunciou um aumento de 20% na premiação total para a edição de 2026. Com o reajuste, o Grand Slam britânico distribuirá 64,2 milhões de libras esterlinas aos participantes, o equivalente a aproximadamente R$ 445 milhões.

O aumento representa cerca de R$ 74 milhões a mais em relação ao montante distribuído na temporada passada e coloca Wimbledon entre os torneios que mais elevaram seus prêmios nos últimos anos.

Os maiores beneficiados serão os campeões das chaves de simples masculina e feminina. Cada vencedor receberá 3,6 milhões de libras, valor equivalente a aproximadamente R$ 24,95 milhões.

Em comparação com a edição anterior, quando os campeões receberam 3 milhões de libras, o aumento foi de cerca de R$ 4,16 milhões para cada atleta.

Nem mesmo os jogadores eliminados na estreia sairão de mãos vazias. Quem perder na primeira rodada da chave principal garantirá 93 mil libras, aproximadamente R$ 644 mil.

O anúncio ocorre em um momento de crescente mobilização dos principais nomes do circuito profissional em torno da distribuição de receitas nos torneios de Grand Slam.

Nos últimos meses, tenistas têm defendido uma participação maior nos lucros gerados pelos eventos mais importantes do calendário.

Durante Roland Garros, por exemplo, diversos atletas reduziram compromissos com a imprensa em sinal de insatisfação com questões ligadas à remuneração e às condições oferecidas aos jogadores.

Com o reajuste, Wimbledon iguala o aumento percentual promovido pelo US Open no ano passado, quando a premiação também cresceu 20%. O índice supera ainda os 16% anunciados pelo Australian Open nesta temporada e fica bem acima dos 9,5% registrados em Roland Garros.

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