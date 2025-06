Wimbledon começa com apenas dois brasileiros nas chaves de simples

A- A+

A grama sagrada de Wimbledon receberá os principais tenistas do mundo a partir desta segunda-feira (30). Nas chaves de simples, o Brasil estará representado por dois atletas: João Fonseca e Bia Haddad Maia.

Atual 57º do mundo, o carioca João Fonseca estreia diante do britânico Jacob Fearnley (51º). O oponente é um velho conhecido do brasileiro. Neste ano, os atletas se enfrentaram em duas oportunidades, todas vencidas por João, no Challenger de Camberra e no Masters 1000 de Indian Wells.

Se derrotar Fearnley, o brasileiro vai encarar o vencedor do confronto entre o holandês Tallon Griekspoor (34º) e o americano Jenson Brooksby (149º) na segunda rodada. Se for avançando na competição, o norueguês Holger Rune (8º) e o espanhol Carlos Alcaraz (2º) poderão estar no se caminho.

No ATP Eastbourne 250, torneio preparatório da temporada da grama, João chegou até às oitavas de final - Foto: Adrian Dennis / AFP

Principal nome do tênis feminino do Brasil, Bia Haddad Maia, atual 21º do mundo, terá eslovaca Rebecca Sramkova, número 36 do mundo, logo na primeira rodada.

As duas tenistas já se enfrentaram seis vezes no circuito, com vantagem para a brasileira, dona de quatro vitórias. O último jogo, porém, foi vencido por Sramkova, no fim de fevereiro deste ano, sem perder set.

Caso avance, Bia terá o status de favoritismo na segunda rodada. Sua eventual rival sairá do confronto entre a britânica Harriet Dart (124ª) e a húngara Dalma Galfi (112ª).

No WTA 500 Bad Homburg, Bia Haddad avançou até às quartas de final - Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Frustração

O Brasil viveu momentos de frustração durante o torneio qualificatório das chaves de simples em Wimbledon. Entre os homens, Thiago Wild e Thiago Monteiro - lesionado - foram eliminados ainda na primeira partida. Felipe Meligeni até avançou, mas caiu na partida seguinte para o japonês Shintaro Mochizuki.

Entre as mulheres, Laura Pigossi foi o nome nacional que tentou o qualyfing, porém, acabou sendo derrotada pela canadense Bianca Andreescu.

Duplas

Nas duplas masculinas, o Brasil não teve muita sorte no chaveamento. O time 100% brasileiro composto por Marcelo Melo e Rafael Matos enfrenta o compatriota Orlando Luz, que estará acompanhado do croata Ivan Dodig, já na primeira rodada.

Já na disputa feminina, a paulista Luisa Stefani, que faz dupla húngara Timea Babos, está de um lado da chave. Do outro, a também paulista Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund estão na disputa.

Stefani e Babos estreiam contra a belga Magali Kempen e a romena Jaqueline Cristian. Bia e Siegemund terão as norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally na estreia.

Veja também