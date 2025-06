Wimbledon confirma que vai homenagear Andy Murray com estátua em 2027

A- A+

Bicampeão de Wimbledon, o ex-tenista escocês Andy Murray será homenageado pela organização do Grand Slam britânico com uma estátua, a ser inaugurada em 2027, ano em que o torneio comemorará seu 150º aniversário. O ex-atleta, responsável por quebrar alguns jejuns e tabus do tênis britânico, vai ajudar a desenhar a obra.

"Ele tem que estar muito envolvido nisso, e ele e sua equipe estarão", revelou Debbie Jevans, presidente do All England Club, entidade responsável pela organização de Wimbledon.

A dirigente contou que Rafael Nadal, também aposentado, foi a maior inspiração para fazer a homenagem a Murray. O espanhol, que já tinha uma estátua em Roland Garros após conquistar incríveis 14 títulos no Grand Slam francês, contou com uma celebração histórica na edição deste ano, com direito a uma placa instalada no saibro da quadra central.

"Vimos que Rafael Nadal recebeu uma placa de homenagem em Roland Garros, o que foi muito especial", disse Jevans. "Mas pensamos: o que queremos para Andy?" Ela não revelou detalhes sobre como será a estátua de Murray, responsável por encerrar um jejum de 77 anos sem títulos de britânicos em Wimbledon, em 2013, ao derrotar o sérvio Novak Djokovic na final.

O escocês conquistou um segundo título - e seu terceiro título de Grand Slam de simples no total - na final de 2016 contra o canadense Milos Raonic.

O All England Club já conta com uma estátua em seu complexo. Uma obra de bronze homenageia Fred Perry, o último campeão britânico antes de Murray, em 1936. A estátua foi instalada em Wimbledon em 1984, marcando 50 anos após seu primeiro título de simples no torneio.

A edição deste ano do Grand Slam britânico, o terceiro da temporada, terá início na segunda-feira, dia 30.





